Thời sự

Cần Thơ: Phó Giám đốc Sở Tài chính làm quyền Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, được biệt phái và phân công giữ chức quyền Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Ngày 1-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty XSKT Sóc Trăng).

Cần Thơ bổ nhiệm Ông Diệp Minh Tuấn làm Quyền Chủ tịch Công ty Xổ số Sóc Trăng - Ảnh 1.

Ông Vương Quốc Nam (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chúc mừng ông Diệp Minh Tuấn

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng, kể từ ngày 1-12.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc biệt phái và phân công ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, giữ chức vụ quyền Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng kể từ ngày 1-12.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật của Công ty XSKT Sóc Trăng thời gian qua, góp phần đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu ban lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có tân chủ tịch công ty

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có tân chủ tịch công ty

(NLĐO) - Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã nhiều lần đồng hành với Báo Người Lao Động trong việc xây “Nhà nhân ái” cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tặng 500 căn nhà cho người nghèo

(NLĐO)- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng vận động cán bộ, công nhân viên góp tiền và dùng nguồn quỹ của đơn vị để chung tay xây nhà cho người nghèo.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức 2 hoạt động chào mừng Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam

(NLĐO) - Công đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức Hội thao Pickleball và họp mặt sinh nhật tập thể

