Cần Thơ: Phó Giám đốc Sở Tài chính làm quyền Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Ngày 1-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty XSKT Sóc Trăng).

Ông Vương Quốc Nam (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chúc mừng ông Diệp Minh Tuấn

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng, kể từ ngày 1-12.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc biệt phái và phân công ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, giữ chức vụ quyền Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng kể từ ngày 1-12.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật của Công ty XSKT Sóc Trăng thời gian qua, góp phần đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu ban lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.