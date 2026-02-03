Cần Thơ sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Cần Thơ sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ

Tâm Quân

(NLĐO) - Tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ Kim Cương Đỏ - Cara Legend tại TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư 825 tỉ đồng

Ngày 3-2, tại TP Cần Thơ, Cara Group tổ chức động thổ dự án Cara Legend – một tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ mang tính biểu tượng cho trái tim ĐBSCL.

Cần Thơ sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án

Tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ Kim Cương Đỏ - Cara Legend có tổng mức đầu tư 825 tỉ đồng, quy mô 4.127,2m2. Tổ hợp gồm tòa tháp đôi, mỗi block gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng 517 sản phẩm. Trong đó có 505 căn hộ cao cấp, 12 căn thương mại, dịch vụ.

Cần Thơ sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ - Ảnh 2.

Ông Dương Quốc Thủy, Tổng Giám đốc Cara Group, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quốc Thủy - Tổng Giám đốc Cara Group - thông tin rằng điểm nhấn làm nên sự khác biệt của Cara Legend chính là mô hình "Tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ hiện đại". Cara Group không chỉ xây dựng những căn hộ để ở, mà đang kiến tạo một "hệ sinh thái sống chiều thẳng đứng".

Tại đây, sự riêng tư, sang trọng của không gian sống cao cấp được hòa quyện hoàn hảo với nhịp sống năng động của khối đế thương mại sầm uất. Chỉ với một nút chạm từ sảnh thang máy, cư dân đã có thể chạm tới những dịch vụ tiện ích hiện đại nhất, tạo nên một vòng quay trải nghiệm "tất cả trong một". Đây chính là định nghĩa mới về sự thịnh vượng: Nơi hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gặp gỡ hạ tầng xã hội hoàn thiện, nơi công nghệ quốc tế phục vụ những nhu cầu bản địa tinh tế nhất.

Tọa lạc tại trái tim của trục đường 3/2, phường An Bình, TP Cần Thơ sầm uất, dự án không chỉ nằm ở trung tâm của một vùng đất giao thương nhộn nhịp, mà còn là tâm điểm của mọi tâm điểm thương mại, dịch vụ tại Cần Thơ.

Cara Legend sử dụng những vật liệu nhập khẩu tiêu chuẩn quốc tế châu Âu đến từ các thương hiệu hàng đầu. Để tạo nên những kiệt tác có độ hoàn mỹ, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của giới tinh hoa.

Cũng theo ông Dương Quốc Thủy, để hiện thực hóa cam kết đó, tập thể Cara Group cùng các đối tác sẽ tập trung tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ thi công an toàn và chất lượng công trình vượt trội. "Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ chính thức bàn giao những tổ ấm hoàn thiện đến tay quý khách hàng vào quý 4 năm 2028" – ông Dương Quốc Thủy thông tin.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – cho biết tiếp nối thành công của dự án Kim Cương Xanh – Cara River Park vừa được khánh thành vào ngày 19-12-2025 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hôm nay, Cara Group tiếp tục triển khai dự án Kim Cương Đỏ - Cara Legend là một bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự gắn bó với sự phát triển của TP Cần Thơ.

Cần Thơ sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ tại buổi lễ

"Với năng lực, uy tín và sự tâm huyết của Cara Group, cùng đơn vị tổng thầu thi công và các đối tác có kinh nghiệm, tôi tin tưởng rằng dự án Kim Cương Đỏ - Cara Legend sẽ được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn; trở thành một công trình tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm thành phố" – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Cần Thơ sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ - Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Kim Cương Đỏ

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Cara Group trong thời gian qua; đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là nhà phát triển bất động sản uy tín, đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Cần Thơ.

bất động sản Cần Thơ căn hộ cao cấp Cara Group Căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo