Cần Thơ sắp có tổ hợp căn hộ cao cấp Kim Cương Đỏ

Ngày 3-2, tại TP Cần Thơ, Cara Group tổ chức động thổ dự án Cara Legend – một tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ mang tính biểu tượng cho trái tim ĐBSCL.

Phối cảnh dự án

Tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ Kim Cương Đỏ - Cara Legend có tổng mức đầu tư 825 tỉ đồng, quy mô 4.127,2m2. Tổ hợp gồm tòa tháp đôi, mỗi block gồm 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, với tổng 517 sản phẩm. Trong đó có 505 căn hộ cao cấp, 12 căn thương mại, dịch vụ.

Ông Dương Quốc Thủy, Tổng Giám đốc Cara Group, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quốc Thủy - Tổng Giám đốc Cara Group - thông tin rằng điểm nhấn làm nên sự khác biệt của Cara Legend chính là mô hình "Tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ hiện đại". Cara Group không chỉ xây dựng những căn hộ để ở, mà đang kiến tạo một "hệ sinh thái sống chiều thẳng đứng".

Tại đây, sự riêng tư, sang trọng của không gian sống cao cấp được hòa quyện hoàn hảo với nhịp sống năng động của khối đế thương mại sầm uất. Chỉ với một nút chạm từ sảnh thang máy, cư dân đã có thể chạm tới những dịch vụ tiện ích hiện đại nhất, tạo nên một vòng quay trải nghiệm "tất cả trong một". Đây chính là định nghĩa mới về sự thịnh vượng: Nơi hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gặp gỡ hạ tầng xã hội hoàn thiện, nơi công nghệ quốc tế phục vụ những nhu cầu bản địa tinh tế nhất.

Tọa lạc tại trái tim của trục đường 3/2, phường An Bình, TP Cần Thơ sầm uất, dự án không chỉ nằm ở trung tâm của một vùng đất giao thương nhộn nhịp, mà còn là tâm điểm của mọi tâm điểm thương mại, dịch vụ tại Cần Thơ.

Cara Legend sử dụng những vật liệu nhập khẩu tiêu chuẩn quốc tế châu Âu đến từ các thương hiệu hàng đầu. Để tạo nên những kiệt tác có độ hoàn mỹ, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của giới tinh hoa.

Cũng theo ông Dương Quốc Thủy, để hiện thực hóa cam kết đó, tập thể Cara Group cùng các đối tác sẽ tập trung tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ thi công an toàn và chất lượng công trình vượt trội. "Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ chính thức bàn giao những tổ ấm hoàn thiện đến tay quý khách hàng vào quý 4 năm 2028" – ông Dương Quốc Thủy thông tin.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – cho biết tiếp nối thành công của dự án Kim Cương Xanh – Cara River Park vừa được khánh thành vào ngày 19-12-2025 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hôm nay, Cara Group tiếp tục triển khai dự án Kim Cương Đỏ - Cara Legend là một bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự gắn bó với sự phát triển của TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ tại buổi lễ

"Với năng lực, uy tín và sự tâm huyết của Cara Group, cùng đơn vị tổng thầu thi công và các đối tác có kinh nghiệm, tôi tin tưởng rằng dự án Kim Cương Đỏ - Cara Legend sẽ được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn; trở thành một công trình tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm thành phố" – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Kim Cương Đỏ

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Cara Group trong thời gian qua; đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là nhà phát triển bất động sản uy tín, đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Cần Thơ.