Cần Thơ có khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh nhìn ra sông Hậu

Ngày 19-12, tại TP Cần Thơ, Cara Group tổ chức lễ khánh thành khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh – Cara River Park. Đây là một trong những công trình trọng điểm được hoàn thành nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Dương Quốc Thủy, Tổng Giám đốc Cara Group, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Dương Quốc Thủy – Tổng Giám đốc Cara Group – cho biết Cara River Park là dự án căn hộ cao cấp hạng sang, có tổng mức đầu tư hơn 564 tỉ đồng, được xây dựng tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Cái Răng, TP Cần Thơ. Vị trí dự án tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp, cầu Cần Thơ và tầm nhìn sông Hậu.

Cara River Park gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với thiết kế 20 tầng nổi lấy cảm hứng từ Hạt Ngọc Trời – sản vật kết tinh từ trời đất, gắn liền với nền văn hóa Á Đông.

Dự án cung cấp tổng cộng 358 căn hộ, trong đó có 8 căn penthouse và 20 căn shophouse thương mại. Tại đây, 100% căn hộ đều có ban công rộng thoáng, sở hữu tầm view không giới hạn. Càng lên cao tầm view càng đẹp, bao trọn hướng sông Hậu hiền hoà, thơ mộng, trung tâm thành phố, đại lộ tấp nập và công viên trung tâm xanh mát.

Dự án thừa hưởng thêm công viên ở giữa 2 tòa gần 2.000 m2, cùng với hơn 35 tiện tích nội khu đa dạng, đẳng cấp như hồ bơi, khu vui chơi, vườn BBQ, shophouse thương mại dịch vụ được ốp đá marble nguyên khối…

Cùng các vật liệu bàn giao tiêu chuẩn quốc tế đến từ các thương hiệu Krono Original, Egger, Binyl, Otis, Hafele, Hager, Toto. Nơi đây hứa hẹn tạo nên không gian, môi trường sống đẳng cấp cho quý cư dân sinh sống tại đây.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 90% sản phẩm tại dự án đã có chủ nhân sở hữu, xác lập kỷ lục về tốc độ hấp thụ sản phẩm căn hộ hạng sang tại Cần Thơ.

Cara River Park góp phần cải thiện hạ tầng và diện mạo kiến trúc đô thị của TP Cần Thơ, xứng tầm với vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa của ĐBSCL.

Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, chia sẻ tại buổi lễ

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng về Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình quy mô lớn.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước về phát triển nhanh, bền vững các đô thị trung tâm vùng.

Trong chuỗi sự kiện quan trọng đó, TP Cần Thơ rất vui mừng tổ chức lễ khánh thành dự án khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh - Cara River Park - một trong 3 dự án trọng điểm của thành phố và là 1 trong 234 công trình, dự án trên cả nước được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp đặc biệt này.

Cũng theo ông Trần Văn Chính, dự án khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh - Cara River Park hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, như: Góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, làm sinh động hơn không gian đô thị, thúc đẩy quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Cara River Park góp phần cải thiện hạ tầng và diện mạo kiến trúc đô thị của TP Cần Thơ, xứng tầm với vai trò là trung tâm của ĐBSCL

Cung cấp thêm quỹ nhà ở chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giá trị tài sản.

Tạo tiền đề, động lực thu hút các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở quy mô lớn, pháp lý minh bạch, chất lượng cao trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.