Cần Thơ sẽ thực hiện tác phẩm bản đồ Việt Nam làm từ bánh pía

Lễ hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 26-4 đến 1-5, tại Quảng trường phường Bình Thủy và khu vực lân cận, dự kiến quy tụ 200 - 250 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên cả nước.

Không gian bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ được xác định là hoạt động trọng tâm của lễ hội, với điểm nhấn là tác phẩm nghệ thuật bản đồ Việt Nam làm từ 103 chiếc bánh pía truyền thống. Mỗi chiếc bánh đại diện cho một xã, phường của TP Cần Thơ, thể hiện sự gắn kết cộng đồng và tinh thần hướng về cội nguồn. Tác phẩm được đặt trong không gian trang trí mang họa tiết sông nước, miệt vườn Nam Bộ đặc trưng.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được hòa mình vào các hoạt động tái hiện di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như thực hành làng bánh tráng Thuận Hưng, trình diễn làm bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc. Khu vực trưng bày cũng giới thiệu hình ảnh, nguyên vật liệu và dụng cụ làm bánh truyền thống.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 còn có các chương trình vui chơi giải trí, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật và nhạc acoustic đường phố, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách dịp lễ 30-4 và 1-5. Nếu như năm 2025, lễ hội gây ấn tượng với chiếc bánh xèo khổng lồ và bánh chưng lớn nhất ĐBSCL thì năm nay, tác phẩm bánh pía bản đồ Việt Nam tiếp tục khẳng định sự sáng tạo trong việc tôn vinh tinh hoa ẩm thực dân gian gắn với tinh thần yêu nước.