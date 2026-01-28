HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một doanh nghiệp bánh pía xây liên hoa bảo tháp 3 tầng ở Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Liên hoa bảo tháp cao 68 m, đặt tượng Phật Dược Sư 19 tấn, vừa được khánh thành tại Cần Thơ, trở thành điểm nhấn văn hóa, du lịch mới của miền Tây

Tối 28-1, tại Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đã diễn ra lễ khánh thành công trình liên hoa bảo tháp và nhà máy sản xuất bánh, kẹo.

Liên hoa bảo tháp 68m tại Cần Thơ: Điểm nhấn văn hóa mới 2026 - Ảnh 1.

Công trình liên hoa bảo tháp, một điểm du lịch mới ở Cần Thơ

Liên hoa bảo tháp được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha gồm nhiều hạng mục, trong đó liên hoa bảo tháp có hình hoa sen là điểm nhấn nổi bật của công trình.

Tòa bảo tháp gồm 3 tầng với chiều cao khoảng 68 m, đường kính 9 m, bên trong tòa bảo tháp có đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8 m.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Thái Minh Quang - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên - cho biết liên hoa bảo tháp là công trình văn hóa, du lịch, không gian văn hóa đặc sắc. Đây là nơi gìn giữ những giá trị truyền thống để du khách có thể chiêm nghiệm, khám phá và thêm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Trong khi đó, nhà máy sản xuất bánh, kẹo là một dấu ấn quan trọng trên hành trình nâng tầm năng lực chế biến, chuẩn hóa quy trình, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra hoạt động công bố bằng xác lập kỷ lục Việt Nam đối với chiếc bánh pía lớn nhất (nặng 368 kg, đường kính 1,68 m) và kỷ lục cây lạp xưởng dài nhất (dài 26 m).



Tin liên quan

Hành trình tâm linh đón năm mới tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Hành trình tâm linh đón năm mới tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

(NLĐO)- Từ ngày 31-12 đến 2-1-2026, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa tâm linh đón năm mới 2026.

VIDEO: Đại lễ Truyền đăng cầu an tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên với 3D Mapping

(NLĐO)- Lần đầu tiên tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên có màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping cùng với Đại lễ Truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an

Nô nức hành hương về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên dự Pháp hội Cầu an

(NLĐO)- Từ ngày mùng 10 đến 12 Tết Xuân Ất Tỵ (từ 7 đến 9-2), Đức Gyalwang Drukpa đã chủ trì khai đàn Pháp hội Cầu an tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Cần Thơ Lạp xưởng bánh pía
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo