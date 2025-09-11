Cần Thơ: Sẽ xử lý công chức "mượn danh" lãnh đạo

Ngày 11-9, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND thành phố, vừa ký quyết định ban hành kế hoạch "Hành động thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)". Kế hoạch đặt ra nhiều giải pháp để cải thiện các chỉ số.

Theo đó, đối với chỉ số "Chi phí gia nhập thị trường", lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường giải quyết thủ tục cấp phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại một cuộc họp

Để cải thiện chỉ số "Tính minh bạch", Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả nội dung phối hợp về thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt là nội dung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị đảm bảo không trùng lắp về nội dung. Mỗi doanh nghiệp chỉ thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm và công khai, minh bạch kế hoạch thanh tra, kiểm tra (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất)…

Riêng chỉ số "Chi phí không chính thức", các cơ quan, ban ngành thành phố và UBND xã, phường đôn đốc nhắc nhở, thực hiện các nội dung chính, gồm: Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Song song đó, cần kịp thời thay thế, điều chuyển chứ không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu không đáp ứng nhiệm vụ, năng lực yếu, không chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên; có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Nếu phát hiện công chức, viên chức cố tình "mượn danh" hoặc truyền đạt sai lệch, không đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định.