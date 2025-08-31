HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO)- Không khí lễ Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp phố phường TP Cần Thơ, từ trường học, công sở đến từng con hẻm nhỏ rợp sắc cờ đỏ sao vàng.

Những ngày mừng lễ Quốc khánh 2-9, cùng với cả nước, khắp nơi tại TP Cần Thơ đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng cờ Đảng được treo trang trọng.

Từ trường học, công sở, đến quán cà phê…; từng con hẻm nhỏ hay đường lớn đều rợp bóng cờ. Màu đỏ rực rỡ của Quốc kỳ như tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, khơi dậy trong lòng mỗi người dân tình yêu đất nước, sự biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập, tự do hôm nay.

Trên những tuyến phố trung tâm, không khí ngày lễ 2-9 càng thêm rộn ràng khi xen lẫn với các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Quốc khánh là những lá cờ tung bay phấp phới, tô điểm thêm vẻ đẹp cho con đường.

Người dân hào hứng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà như một lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.

Dịp này, nhiều bạn trẻ đã cùng check-in với lá cờ Tổ quốc để ghi lại thời khắc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả tạo nên một bức tranh tươi đẹp, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của người dân Cần Thơ trong ngày trọng đại của dân tộc.

Một số hình ảnh của người dân Cần Thơ trong dịp lễ 2-9:

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Sinh viên Việt Nam và sinh viên Ấn Độ của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ hòa cùng không khí dịp lễ Quốc khánh 2-9

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 7.
Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 8.
Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 9.
Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 10.

Trường học trang hoàng cờ Tổ quốc rực rỡ

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 12.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 13.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 14.

Trẻ em thích thú trước màu đỏ rực của cờ đỏ sao vàng

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 15.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 16.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 17.

Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 18.
Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 19.
Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 20.
Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 21.


Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 22.
Cần Thơ: Sinh viên Ấn Độ rộn ràng mừng lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 23.

Từ đường phố, công sở đến quán cà phê, con hẻm, nơi đâu cũng rợp sắc cờ


Cần Thơ Quốc Khánh cờ Tổ quốc
