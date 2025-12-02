HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cần Thơ: Thông tin mới vụ mua 2 máy xạ trị theo chỉ đạo của Thủ tướng

Ca Linh

(NLĐO) – Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết chậm nhất 3 tháng nữa, 2 máy xạ trị sẽ về Việt Nam lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu.

Ngày 2-12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế, đã báo cáo việc mua 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ tại phường Ninh Kiều) theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cần Thơ: Thông tin mới vụ mua 2 máy xạ trị theo chỉ đạo của Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào ngày 19-10

Ông Cường cho hay, sở đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng máy, đặt hàng và sớm nhất trong vòng 2 tháng nữa máy về tới Việt Nam.

Tuy nhiên theo hợp đồng, do có thể nghỉ Giáng sinh nên trong trường hợp trễ thì chậm nhất 3 tháng nữa máy sẽ về tới Việt Nam và cố gắng lắp đặt sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tại cơ sở ở phường Ninh Kiều.

Đối với dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (tại phường An Bình), Giám đốc Sở Y tế cho biết tuần vừa rồi đã ký hợp đồng tư vấn, dự kiến giữa tháng 12 trình thẩm định điều chỉnh dự án và cuối tháng 12 khởi động lại dự án này.

Ngoài ra, UBND thành phố đã quyết định giao Trung tâm Y tế huyện Phong Điền làm cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, sẽ sử dụng nguồn ngân sách địa phương mua máy xạ trị lắp đặt tại cơ sở này.

Trong tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ) kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất và thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà tại đây.

Sau đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL, Thủ tướng cho biết sau khi đi kiểm tra Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ thấy rất băn khoăn, trăn trở khi 2-3 người bệnh trên một giường trong một khu rất chật chội. Người bệnh phải chờ 10 ngày hoặc từ 2-3 tuần mới được xạ trị một lần…

Do đó, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ đề xuất, Trung ương thu xếp nguồn vốn mua ngay máy xạ trị.


Tin liên quan

Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

(NLĐO)- Người bệnh nên cần giấy chuyển tuyến BHYT lên Viện Y dược học dân tộc TP HCM để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

Thủ tướng chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào cuối năm 2026

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất tới ngày 30-11-2026 phải hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, không được để xảy ra tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

(NLĐO) -Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để đáp ứng việc khám chữa bệnh cho người dân ĐBSCL.

