Sức khỏe

Bị ung thư và xạ trị, có thể nhờ y học cổ truyền để giảm bớt đau đớn?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Người bệnh nên cần giấy chuyển tuyến BHYT lên Viện Y dược học dân tộc TP HCM để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

Ông NGUYỄN VĂN MINH (62 tuổi, ở phường Tân Tạo, TP HCM) hỏi: Tôi bị ung thư tuyến giáp ác tính và được Bệnh viện Ung bướu TP HCM phẫu thuật cắt bỏ khối u, xạ trị 2 đợt. Tôi muốn biết có thể dùng thuốc đông y để giảm đau đớn do hóa chất được không?

ThS-BS NGUYỄN TUẤN ANH, Phó trưởng Khoa Nội ung bướu-Viện Y dược học Dân tộc TP HCM, trả lời: Trường hợp của ông hoàn toàn có thể đến Viện Y dược học dân tộc TP để khám và điều trị hỗ trợ bằng y học cổ truyền giúp nâng cao sức khỏe, giảm các tác dụng phụ do phương pháp điều trị y học hiện đại gây ra.

Bị ung thư có thể điều trị bằng y học cổ truyền? - Ảnh 1.

Bác sĩ Viện Y dược học dân tộc TP HCM khám cho bệnh nhân

Để điều trị ung thư, ngoài phương pháp y khoa hiện đại để tiêu diệt khối u (như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị…) thì liệu pháp "4T" nhằm hạn chế tiếp xúc các ngoại nhân có tác động xấu, tăng cường đề kháng cho người bệnh góp phần hạn chế tái phát di căn, nâng cao chất lượng sống. Liệu pháp "4T" được Viện Y dược học dân tộc TP đưa vào áp dụng điều trị cho bệnh nhân ung thư từ năm 2003, đến nay có hàng chục nghìn bệnh nhân nặng được cải thiện 80% tình trạng bệnh.

Liệu pháp "4T" gồm: T1 (tâm lý, tâm thần), thay đổi lối sống bị stress bằng sống bình an, giảm âu lo buồn giận, vị tha, đơn giản hóa cuộc sống giữa công việc và nghỉ ngơi; T2 (thực phẩm), ăn uống đủ dinh dưỡng, ngon và lành, kiêng một số thức ăn, nước uống có hại cho cơ thể; T3 (tập dưỡng sinh), làm máu huyết lưu thông bằng cách đi bộ, thái cực quyền, hạn chế nằm, ngồi và T4 (thuốc), kết hợp Đông - Tây y với châm cứu, bấm huyệt.

Liệu pháp này tuy không tiêu diệt khối u hoàn toàn, song có thể ngăn chặn sự tàn phá của u một thời gian, không có tác dụng phụ, tinh thần người bệnh được cải thiện và kéo dài tuổi thọ. Rất mừng là có nhiều bệnh nhân kiên trì điều trị, hợp tác với bác sĩ nên kéo dài cuộc sống từ 1 đến trên 10 năm, có trường hợp hơn 20 năm vẫn sống vui, sống khỏe. Ông nên làm giấy chuyển tuyến BHYT lên Viện Y dược học dân tộc TP để hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định.

điều trị ung thư Y học cổ truyền ca tử vong chất lượng sống Nguyễn Văn Minh
