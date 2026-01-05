Ngày 5-1, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có thông tin về dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường) và việc mua 2 máy xạ trị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

TP Cần Thơ đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để tái khởi động dự án Bệnh viện Ung bướu

Theo Sở Y tế, ngày 14-11-2025, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở tại phường An Bình). Hiện, chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Trong đó, đã ban hành phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu phục vụ công tác điều chỉnh dự án; lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và tư vấn thẩm định giá thiết bị; tổ chức cuộc họp với liên danh nhà thầu về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm tái khởi động dự án…

Về dự án máy gia tốc tuyến tính (LINACS), Sở Y tế TP Cần Thơ đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thiết bị y tế MEGA về việc cung cấp và lắp đặt thiết bị - Gói thầu số 06. Dự kiến, đến ngày 3-3 sẽ hoàn thành lắp đặt thiết bị.

Trong quý I/2026, Sở Y tế TP Cần Thơ sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và dự án mua sắm máy gia tốc tuyến tính cho Bệnh viện Ung bướu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 31-12-2025, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành khu khám chữa bệnh theo yêu cầu, tiếp nhận cơ sở Phong Điền và ra mắt hệ thống máy CT - siêu âm - nội soi, nhận ô tô tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Kha - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - cho biết việc xây dựng và khánh thành khu khám chữa bệnh theo yêu cầu với cơ sở vật chất khang trang phần nào đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Bệnh viện cũng được thành phố quan tâm đầu tư, đến nay đã hoàn tất thủ tục mua sắm 2 máy xạ trị (trị giá 260 tỉ đồng). Bệnh viện cũng chính thức tiếp nhận cơ sở cũ của Trung tâm Y tế Phong Điền để triển khai khám chữa bệnh cho người dân ở Phong Điền và giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở tại phường Ninh Kiều). Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũng sẽ được tái khởi động, dự kiến khánh thành vào năm 2026. Sau khi các trụ sở hoàn thành quy mô 1.200 giường bệnh, phục vụ cho người dân tại Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.



