Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 2 máy xạ trị lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về 2 máy xạ trị lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Trong quý I/2026, 2 máy xạ trị sẽ được nhập về Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, góp phần giải quyết khó khăn cho bà con trong điều trị bệnh.

Ngày 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục, đào tạo và ngành y tế trên địa bàn Cần Thơ sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời kiến nghị cử tri

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc mua máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (cơ sở cũ tại phường Ninh Kiều) thì TP Cần Thơ đã có chỉ đạo, đến thời điểm này đã làm các thủ tục mua sắm, đấu thầu. Đây là tin vui, vì thêm thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Về việc khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (tại phường An Bình), Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin TP Cần Thơ đã có nghị quyết điều chỉnh (chủ trương đầu tư). "Bộ đã hướng dẫn những nội dung liên quan, thời gian tới có giải pháp giải quyết" - bà Đào Hồng Lan nói.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành trong năm 2026, càng sớm càng tốt. Vừa qua, Thủ tướng đã đi khảo sát dự án và thăm cơ sở cũ trước kỳ họp thứ 10 và chỉ đạo Bộ Y tế vào cuộc dù đây thuộc thẩm quyền của thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 5.

Nhiều cử tri nêu ý kiến

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - Ảnh 7.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và phóng viên

Trong quý I/2026, 2 máy xạ trị sẽ được nhập về Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ góp phần giải quyết khó khăn cho bà con trong điều trị bệnh. Ngoài ra, TP Cần Thơ cũng lấy thêm một cơ sở nữa để chữa bệnh cho người dân.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào cuối năm 2026

Thủ tướng chỉ đạo dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn thành vào cuối năm 2026

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất tới ngày 30-11-2026 phải hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, không được để xảy ra tiêu cực.

Đưa bệnh viện ung bướu hơn 1.250 tỉ đồng vào hoạt động

(NLĐO) - Một bệnh viện có quy mô hơn 1.000 giường bệnh được đầu tư hơn 1.250 tỉ đồng sẽ được đưa vào hoạt động.

Tin vui cho bệnh nhân ung bướu ở ĐBSCL

(NLĐO) - Dự án có tổng mức đầu tư 1.727 tỉ đồng, tương đương 70,5 triệu Euro. Trong đó nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary gần 56,9 triệu Euro, còn lại là vốn đối ứng địa phương.

thủ tướng phạm minh chính xạ trị Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo