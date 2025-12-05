Cần Thơ tổ chức sự kiện quan trọng trong công tác giáo dục tình hình mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cần Thơ tổ chức sự kiện quan trọng trong công tác giáo dục tình hình mới

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) -Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác giảng dạy 5 môn lý luận chính trị

Ngày 5-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học khu vực miền Nam (đợt 3) với chủ đề "Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới".

Xây dựng bản lĩnh cho thế hệ trẻ qua giáo dục lý luận chính trị tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại tọa đàm

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, các sở, ban, ngành của TP Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long.

Đặc biệt, tọa đàm có sự tham dự của đông đảo đội ngũ trí với 33 đại biểu là lãnh đạo nhà trường, 209 đại biểu là trưởng khoa/tổ bộ môn và giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn lý luận chính trị đến từ 42 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 4 tỉnh/thành phố.

Toạ đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác giảng dạy 5 môn lý luận chính trị (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) và môn giáo dục chính trị.

Bên cạnh đó là đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, các kiến nghị về cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Xây dựng bản lĩnh cho thế hệ trẻ qua giáo dục lý luận chính trị tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Toạ đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác giảng dạy 5 môn lý luận chính trị

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết Đảng ta luôn luôn xác định công tác tư tưởng và lý luận chính trị nói chung, đặc biệt là công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của xây dựng Đảng.

Ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh: "Việc giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng được coi trọng hàng đầu. Đây là một điều rất quan trọng để xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan, phương pháp luận, xây dựng ý chí hành động cũng như là niềm tin cho lớp trẻ".

Xây dựng bản lĩnh cho thế hệ trẻ qua giáo dục lý luận chính trị tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho rằng việc giáo dục về lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bồi dưỡng các thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng

Từ đó, góp phần hình thành nên một lực lượng lao động mới tham gia vào xã hội và thống nhất cho mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Xây dựng bản lĩnh cho thế hệ trẻ qua giáo dục lý luận chính trị tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Xây dựng bản lĩnh cho thế hệ trẻ qua giáo dục lý luận chính trị tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Toạ đàm thu hút đông đảo đại biểu là lãnh đạo các trường, giảng viên, sở, ngành tham gia

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, việc giáo dục về lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bồi dưỡng các thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng và nhận thức đúng đắn về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, hình thành lớp công dân có trách nhiệm, tri thức, ý chí vươn lên đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố và của cả nước.

Tin liên quan

Khai mạc tọa đàm đổi mới chương trình lý luận chính trị trong tình hình mới tại TPHCM

Khai mạc tọa đàm đổi mới chương trình lý luận chính trị trong tình hình mới tại TPHCM

(NLĐO) - Giải pháp tích hợp tri thức mới về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và các vấn đề đương đại vào bài giảng lý luận chính trị sẽ được thảo luận tại tọa đàm

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Hoạt động giảng dạy lý luận chính trị là yếu tố quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Từ đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khai mạc hội thi chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi

Ngày 26-11, tại TP HCM, Ban Tuyên giáo trung ương đã khai mạc Hội thi chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.

Cần Thơ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo