Cần Thơ tổ chức sự kiện quan trọng trong công tác giáo dục tình hình mới

Ngày 5-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học khu vực miền Nam (đợt 3) với chủ đề "Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới".

Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại tọa đàm



Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, các sở, ban, ngành của TP Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long.

Đặc biệt, tọa đàm có sự tham dự của đông đảo đội ngũ trí với 33 đại biểu là lãnh đạo nhà trường, 209 đại biểu là trưởng khoa/tổ bộ môn và giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn lý luận chính trị đến từ 42 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 4 tỉnh/thành phố.

Toạ đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác giảng dạy 5 môn lý luận chính trị (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) và môn giáo dục chính trị.

Bên cạnh đó là đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, các kiến nghị về cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết Đảng ta luôn luôn xác định công tác tư tưởng và lý luận chính trị nói chung, đặc biệt là công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của xây dựng Đảng.

Ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh: "Việc giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng được coi trọng hàng đầu. Đây là một điều rất quan trọng để xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan, phương pháp luận, xây dựng ý chí hành động cũng như là niềm tin cho lớp trẻ".

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho rằng việc giáo dục về lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bồi dưỡng các thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng



Từ đó, góp phần hình thành nên một lực lượng lao động mới tham gia vào xã hội và thống nhất cho mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Toạ đàm thu hút đông đảo đại biểu là lãnh đạo các trường, giảng viên, sở, ngành tham gia

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, việc giáo dục về lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bồi dưỡng các thế hệ trẻ bản lĩnh chính trị vững vàng và nhận thức đúng đắn về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, hình thành lớp công dân có trách nhiệm, tri thức, ý chí vươn lên đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố và của cả nước.