Khai mạc tọa đàm đổi mới chương trình lý luận chính trị trong tình hình mới tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khai mạc tọa đàm đổi mới chương trình lý luận chính trị trong tình hình mới tại TPHCM

PHAN ANH; Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Giải pháp tích hợp tri thức mới về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và các vấn đề đương đại vào bài giảng lý luận chính trị sẽ được thảo luận tại tọa đàm

Sáng 25-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thành ủy TPHCM tổ chức khai mạc tọa đàm khoa học khu vực miền Nam với chủ đề "Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới".

Tham dự tọa đàm có GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

img

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Văn Khuyên dự tọa đàm

Tọa đàm diễn ra trong 2 ngày (ngày 25 và 26-11), thu hút hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM; lãnh đạo các trường, Trưởng khoa Tổ bộ môn và đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy 5 môn lý luận chính trị (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) từ các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tham gia.

img

GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (giữa); ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; TS Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đồng chủ trì tọa đàm

Đã có hơn 100 bài tham luận và góp ý chất lượng, tâm huyết gửi về Ban Tổ chức từ các cơ sở giáo dục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các quản lý, các nhà khoa học, các thầy cô đối với công tác đổi mới giáo dục chính trị.

Tọa đàm được chia thành 2 phiên làm việc chuyên biệt dành cho các trường đại học (ngày 25-11) và các trường cao đẳng (ngày 26-11). Điểm mới trong cách thức tổ chức lần này là sự kết hợp giữa trình bày tham luận trọng tâm và các phiên nêu các vấn đề thảo luận chuyên sâu, trao đổi mở rộng.

img

GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc tọa đàm

Phiên làm việc ngày 25-11 của các trường đại học diễn ra trong không khí dân chủ, khoa học và thẳng thắn. Các tham luận và ý kiến trao đổi tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay.

Nội dung thảo luận đi sâu vào các giải pháp tích hợp tri thức mới về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và các vấn đề xã hội đương đại vào bài giảng; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực tư duy, phản biện của người học; đề xuất các kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách đãi ngộ nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học.

Phiên làm việc tiếp theo dành cho các trường Cao đẳng sẽ diễn ra vào sáng 26-11, tập trung vào tính liên thông, thực tiễn nghề nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy.

Đặc biệt tọa đàm đã ứng dụng công nghệ vào công tác tổ chức. Các đại biểu tham dự thực hiện quét mã QR để trực tiếp gửi các ý kiến đóng góp chi tiết, các kiến nghị cụ thể về khung chương trình và phương pháp giảng dạy đến Ban Tổ chức theo thời gian thực.

Tọa đàm bế mạc vào chiều 26-11.

Một số hình ảnh đại biểu tham dự tọa đàm:

img

Đại biểu tham dự tọa đàm

img

Đại biểu tham dự tọa đàm

img

Đại biểu tham dự tọa đàm

img

Đại biểu tham dự tọa đàm

img

Đại diện Trường Đại học Mở TPHCM phát biểu tham luận tại tọa đàm

img

Đại diện Trường Đại học Sài Gòn phát biểu tại tọa đàm



Tin liên quan

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Hoạt động giảng dạy lý luận chính trị là yếu tố quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Từ đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phối hợp Học viện Cán bộ TP HCM ngày 22-11 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ TP HCM".

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

(NLĐO) - Nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ và các trung tâm chính trị là yếu tố quyết định để thực hiện hiệu quả chức năng giảng dạy lý luận chính trị.

Thành ủy TPHCM TPHCM tọa đàm lý luận chính trị tọa đàm về đổi mới lý luận chính trị khu vực miền Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo