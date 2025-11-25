Khai mạc tọa đàm đổi mới chương trình lý luận chính trị trong tình hình mới tại TPHCM

Sáng 25-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thành ủy TPHCM tổ chức khai mạc tọa đàm khoa học khu vực miền Nam với chủ đề "Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới".

Tham dự tọa đàm có GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Văn Khuyên dự tọa đàm

Tọa đàm diễn ra trong 2 ngày (ngày 25 và 26-11), thu hút hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM; lãnh đạo các trường, Trưởng khoa Tổ bộ môn và đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy 5 môn lý luận chính trị (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) từ các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tham gia.

GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (giữa); ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; TS Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đồng chủ trì tọa đàm

Đã có hơn 100 bài tham luận và góp ý chất lượng, tâm huyết gửi về Ban Tổ chức từ các cơ sở giáo dục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các quản lý, các nhà khoa học, các thầy cô đối với công tác đổi mới giáo dục chính trị.

Tọa đàm được chia thành 2 phiên làm việc chuyên biệt dành cho các trường đại học (ngày 25-11) và các trường cao đẳng (ngày 26-11). Điểm mới trong cách thức tổ chức lần này là sự kết hợp giữa trình bày tham luận trọng tâm và các phiên nêu các vấn đề thảo luận chuyên sâu, trao đổi mở rộng.

GS-TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc tọa đàm

Phiên làm việc ngày 25-11 của các trường đại học diễn ra trong không khí dân chủ, khoa học và thẳng thắn. Các tham luận và ý kiến trao đổi tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay.

Nội dung thảo luận đi sâu vào các giải pháp tích hợp tri thức mới về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và các vấn đề xã hội đương đại vào bài giảng; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực tư duy, phản biện của người học; đề xuất các kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách đãi ngộ nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học.

Phiên làm việc tiếp theo dành cho các trường Cao đẳng sẽ diễn ra vào sáng 26-11, tập trung vào tính liên thông, thực tiễn nghề nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy.

Đặc biệt tọa đàm đã ứng dụng công nghệ vào công tác tổ chức. Các đại biểu tham dự thực hiện quét mã QR để trực tiếp gửi các ý kiến đóng góp chi tiết, các kiến nghị cụ thể về khung chương trình và phương pháp giảng dạy đến Ban Tổ chức theo thời gian thực.

Tọa đàm bế mạc vào chiều 26-11.

Một số hình ảnh đại biểu tham dự tọa đàm:

Đại diện Trường Đại học Mở TPHCM phát biểu tham luận tại tọa đàm

Đại diện Trường Đại học Sài Gòn phát biểu tại tọa đàm





