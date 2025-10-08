Ngày 8-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết vào lúc sáng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,13 m, cao hơn BĐ III 0,13 m.

CLIP: Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ngập nặng khi triều cường vượt BĐ III kết hợp với lũ

Triều cường dâng cao kết hợp với lũ đã gây ngập nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường ở phường Tân An và phường Bình Thủy. Nước tràn vào các con đường chính, nên việc đi lại và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáng nay, nhiều học sinh phải lội nước, xắn quần cao, cầm dép trên tay di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu để đến trường. Cũng có trường hợp phụ huynh cõng con đi trên con đường ngập nước để kịp vào lớp học.

Tại một số khu vực, tình trạng ngập còn trầm trọng hơn khi nước tràn vào nhà dân, dâng cao đến nửa người. Đồ đạc, vật dụng trong nhà bị ngâm nước, nhiều gia đình phải kê cao để tránh thiệt hại. Người dân không thể nấu ăn được, sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn hoàn toàn.

Một số hình ảnh ngập trên các tuyến đường tại Cần Thơ sáng nay:

Nước ngập tại khu vực gần chợ Bình Thủy phường Bình Thủy, làm đảo lộn cuộc sống người dân



Đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An cũng ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân





Học sinh lội nước, phụ huynh vất vả đưa con đến trường