Thời sự

Cần Thơ: Triều cường vượt báo động, nhà dân ngập đến nửa người

Tin-ảnh-clip: Ca Linh-Võ Dương

(NLĐO) - Mực nước trên sông Hậu vượt báo động III, gây ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực nội ô TP Cần Thơ.

Ngày 8-10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết vào lúc sáng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,13 m, cao hơn BĐ III 0,13 m.

CLIP: Nhiều tuyến đường ở Cần Thơ ngập nặng khi triều cường vượt BĐ III kết hợp với lũ

Triều cường dâng cao kết hợp với lũ đã gây ngập nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường ở phường Tân An và phường Bình Thủy. Nước tràn vào các con đường chính, nên việc đi lại và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Sáng nay, nhiều học sinh phải lội nước, xắn quần cao, cầm dép trên tay di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu để đến trường. Cũng có trường hợp phụ huynh cõng con đi trên con đường ngập nước để kịp vào lớp học.

Tại một số khu vực, tình trạng ngập còn trầm trọng hơn khi nước tràn vào nhà dân, dâng cao đến nửa người. Đồ đạc, vật dụng trong nhà bị ngâm nước, nhiều gia đình phải kê cao để tránh thiệt hại. Người dân không thể nấu ăn được, sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn hoàn toàn.

Một số hình ảnh ngập trên các tuyến đường tại Cần Thơ sáng nay:

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 1.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 2.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 3.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 4.

Nước ngập tại khu vực gần chợ Bình Thủy phường Bình Thủy, làm đảo lộn cuộc sống người dân

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 5.

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An cũng ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân


Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 6.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 7.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 8.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 9.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 10.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 11.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 12.

Học sinh lội nước, phụ huynh vất vả đưa con đến trường

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 13.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 14.

Triều cường Cần Thơ vượt báo động III , học sinh phải lội nước đến trường - Ảnh 15.

Nước tràn vào nhà dân gần nửa người

VIDEO: Cần Thơ xây tường bảo vệ bến Ninh Kiều trước triều cường

(NLĐO) - Địa phương đã xây dựng, nâng cao tường ngăn chặn triều cường chảy tràn vào bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Mưa và triều cường ở ĐBSCL đang diễn biến thế nào?

(NLĐO) - Trong những ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông ĐBSCL tiếp tục lên chậm theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

VIDEO: Bến Ninh Kiều ngập sâu vì nước lũ và triều cường

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với lũ nên khu vực bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị ngập sâu

Cần Thơ triều cường ngập nặng
