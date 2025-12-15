HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cần Thơ xác minh vụ hàng loạt cây xanh ở Hồ Nước ngọt bị "triệt hạ"

Ca Linh

(NLĐO) – Cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ đang xác minh vụ 42 cây xanh, chủ yếu là xà cừ trong Khu văn hoá hồ Nước Ngọt bị đốn hạ.

Ngày 15-12, thông tin phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ cho biết đã có báo cáo sự việc hàng loạt cây xanh bị đốn hạ tại Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Theo báo cáo, vào ngày 8-12, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường Sóc Trăng đã chỉ đạo công an địa phương kiểm tra hiện trường.

Cần Thơ điều tra vụ đốn hạ 42 cây xanh tại Khu văn hóa hồ Nước Ngọt - Ảnh 1.

Cần Thơ điều tra vụ đốn hạ 42 cây xanh tại Khu văn hóa hồ Nước Ngọt - Ảnh 2.

Cần Thơ điều tra vụ đốn hạ 42 cây xanh tại Khu văn hóa hồ Nước Ngọt - Ảnh 3.

Hiện trường cây xanh bị đốn hạ trong khuôn viên của Hồ Nước Ngọt

Kết quả xác minh cho thấy nhiều cây xanh trong khuôn viên của Hồ Nước Ngọt đã bị chặt hạ. Ước tính có khoảng 42 cây, chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác bị "triệt hạ". Các gốc cây còn để lại dấu cắt mới, màu gỗ còn tươi, chứng tỏ việc đốn hạ mới xảy ra.

Tại hiện trường, chỉ còn lại các nhánh cây nhỏ trên lối đi bê tông, trong khi toàn bộ thân cây đã bị vận chuyển đi.

Khu vực này không lắp đặt camera giám sát, không có người hay công cụ, phương tiện nào bị bắt gặp tại thời điểm kiểm tra.

UBND phường Sóc Trăng cho biết từ sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ. Qua điều tra sơ bộ, xác định đã có nhiều người tham gia đốn hạ số cây trên và sử dụng ít nhất 7 lượt xe tải để vận chuyển.

Cần Thơ điều tra vụ đốn hạ 42 cây xanh tại Khu văn hóa hồ Nước Ngọt - Ảnh 4.

Các gốc cây còn để lại dấu cắt mới, màu gỗ còn tươi, chứng tỏ việc đốn hạ mới xảy ra

Ngay khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tiến hành kiểm đếm, thống kê toàn bộ số cây bị thiệt hại. Hiện tại, UBND và Công an phường Sóc Trăng đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế của Công an TP Cần Thơ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cần Thơ điều tra vụ đốn hạ 42 cây xanh tại Khu văn hóa hồ Nước Ngọt - Ảnh 5.

Thân cây sau khi bị đốn hạ được che phủ bằng nhánh cây khô

Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt là một địa điểm nổi tiếng ở tỉnh Sóc Trăng (cũ) với diện tích khoảng 20 ha. Nơi đây trồng nhiều cây xanh, hằng ngày rất đông người dân vào đây vui chơi, giải trí và tập thể dục.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong mấy ngày qua, người dân tập thể dục tại khuôn viên Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt phát hiện nhiều cây xanh bị đốn hạ.

Theo phản ánh của người dân, những cây xanh bị đốn hạ là xà cừ. Gốc cây với đường kính từ 50 – 70 cm có dấu hiệu dùng cưa máy đốn, thân cây được chia thành các đoạn và một số đã vận chuyển đi nơi khác.

Đáng chú ý, gốc cây sau khi đốn được che bằng các búi cỏ, nhánh cây khô, thậm chí dùng bùn, đất che lấp lại gốc…


Tin liên quan

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?

Hàng trăm cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để cải tạo vỉa hè?

(NLĐO) - Dự án cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn qua phường Đông Hà, Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) dự kiến sẽ có hàng trăm cây xanh bị đốn hạ, di dời.

Điều tra vụ 2,5 ha rừng tự nhiên có gỗ quý bị đốn hạ

(NLĐO)- Khoảng 2,5 ha rừng tự nhiên tại xã Sơn Dương, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị chặt hạ, trong đó có nhiều cây gỗ quý.

Còn phá rừng, còn thảm họa thiên tai: Xót xa nhìn bạch tùng già bị đốn hạ

Cơ quan chức năng vừa phát hiện hàng chục cây gỗ bạch tùng hàng trăm năm tuổi với đường kính nhiều người ôm tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị lâm tặc cưa xẻ ngổn ngang. Rừng thông đầu nguồn cũng chung số phận

cây xanh đốn hạ Cần Thơ
