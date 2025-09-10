HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Cẩn trọng với trend biến thành mô hình figure

L.Tỉnh

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh mô hình figure tỉ lệ 1/7 của chính bản thân, được tạo ra dễ dàng nhờ công nghệ AI

Để thực hiện, người dùng chỉ cần truy cập các công cụ như Gemini hoặc nền tảng tương tự, tải lên một bức ảnh rõ nét và nhập prompt dựng hình.

Hệ thống sẽ trả về sản phẩm sống động, như một figure đứng trên đế mica trong suốt, kèm màn hình hiển thị quá trình dựng 3D và hộp figure phong cách BANDAI. Giới công nghệ cảnh báo trào lưu này tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh AI yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị, bao gồm thư viện ảnh, camera, vị trí GPS, danh bạ, lịch sử duyệt web hay thông tin thiết bị. Do đó, người dùng nên hạn chế cấp quyền tối thiểu, tránh tải lên những hình ảnh nhạy cảm như giấy tờ tùy thân để tránh bị "hack" dữ liệu. Ngoài ra, cần cảnh giác trước những trend sử dụng hình ảnh cá nhân. 

Tin liên quan

Chiến dịch "trở lại tuổi học trò" của Zalo bị liên tưởng đến trend "đóng hộp" ChatGPT

Chiến dịch "trở lại tuổi học trò" của Zalo bị liên tưởng đến trend "đóng hộp" ChatGPT

(NLĐO) - Thông qua công cụ AI, người dùng Zalo có thể tạo hình ảnh "trở lại tuổi thơ" của chính mình.

Trend Ghibli chưa “nguội”, lại “sốt” ảnh mô phỏng gói đồ chơi 3D

(NLĐO) - Người dùng có thể tạo hình ảnh mô phỏng gói đồ chơi 3D bằng cách khá đơn giản.

Rủi ro không ngờ phía sau trend xem lại nhà cũ trên Google Maps

(NLĐO) - Không ít người lo ngại khi phát hiện hình ảnh đời thường của mình đang xuất hiện trên Google Maps.

