Cần xây dựng kịch bản ứng phó bạo lực trong trường học

Vụ việc một cô giáo Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) bị một học sinh lớp 7 hành hung ngay trong lớp ngày 16-9 đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nam sinh lớp 7 đã có hành vi túm tóc, ghìm đầu cô giáo xuống để giành lại đồ chơi sắc nhọn bị cô chủ nhiệm thu giữ.

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại vụ việc đang được dư luận quan tâm và tranh luận trái chiều. Ban giám hiệu đã yêu cầu học sinh B. nhận lỗi và xin lỗi công khai. Về phía gia đình, phụ huynh em B. cũng đề xuất cho con nghỉ học tạm thời để bình ổn tâm lý và được chấp thuận.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn còn xuất hiện nhiều tranh luận. Nhiều bình luận chỉ trích các học sinh còn lại trong lớp “vô cảm” khi không có động thái can ngăn.

Một số người cho rằng các em còn đi lại, nói chuyện, thậm chí là kéo rèm lại để người bên ngoài không nhìn thấy sự việc thì không thể lấy lý do là “sợ hãi” để biện minh.

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thực tế rằng học sinh lớp 7 mới chỉ 12-13 tuổi, thể chất và kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm còn hạn chế.

Đối diện một bạn nam đang lúc hung hăng có thể gây thương tích cho các em. Việc kéo rèm có thể xuất phát từ tâm lý hoảng loạn hoặc chưa biết cách ứng xử chứ không hẳn là thờ ơ.

Một số ý kiến khác cho rằng điều đầu tiên học sinh cần làm là chạy ra ngoài, báo người lớn thay vì ở lại lớp. Sự tranh cãi này cho thấy các trường học chưa có quy trình ứng phó rõ ràng với bạo lực học đường, đặc biệt khi người tấn công là học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, trường đã được yêu cầu báo cáo và rà soát công tác bảo đảm an toàn trường học.

Qua vụ việc, các trường học cũng cần phải tăng cường tập huấn kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho giáo viên, học sinh; bố trí bảo vệ, thiết lập nút báo động nhanh; hướng dẫn trẻ thoát hiểm và cầu cứu khi xảy ra sự cố.

Sự bình tĩnh của cô giáo trong vụ việc này đáng ghi nhận, nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để ngành giáo dục xây dựng quy trình bảo vệ thầy trò tốt hơn, không để sự việc tái diễn.



