Cần xây dựng kịch bản ứng phó bạo lực trong trường học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cần xây dựng kịch bản ứng phó bạo lực trong trường học

HỒ MINH TRÍ

(NLĐO) - Cần xây dựng kịch bản ứng phó bạo lực học đường, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống sau vụ học sinh đánh cô giáo là điều cần thiết

Vụ việc một cô giáo Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) bị một học sinh lớp 7 hành hung ngay trong lớp ngày 16-9 đã gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nam sinh lớp 7 đã có hành vi túm tóc, ghìm đầu cô giáo xuống để giành lại đồ chơi sắc nhọn bị cô chủ nhiệm thu giữ.

Học sinh đánh cô giáo: Cần xây dựng kịch bản ứng phó bạo lực trong trường học - Ảnh 1.

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại vụ việc đang được dư luận quan tâm và tranh luận trái chiều. Ban giám hiệu đã yêu cầu học sinh B. nhận lỗi và xin lỗi công khai. Về phía gia đình, phụ huynh em B. cũng đề xuất cho con nghỉ học tạm thời để bình ổn tâm lý và được chấp thuận.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn còn xuất hiện nhiều tranh luận. Nhiều bình luận chỉ trích các học sinh còn lại trong lớp “vô cảm” khi không có động thái can ngăn. 

Một số người cho rằng các em còn đi lại, nói chuyện, thậm chí là kéo rèm lại để người bên ngoài không nhìn thấy sự việc thì không thể lấy lý do là “sợ hãi” để biện minh.

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thực tế rằng học sinh lớp 7 mới chỉ 12-13 tuổi, thể chất và kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm còn hạn chế. 

Đối diện một bạn nam đang lúc hung hăng có thể gây thương tích cho các em. Việc kéo rèm có thể xuất phát từ tâm lý hoảng loạn hoặc chưa biết cách ứng xử chứ không hẳn là thờ ơ.

Một số ý kiến khác cho rằng điều đầu tiên học sinh cần làm là chạy ra ngoài, báo người lớn thay vì ở lại lớp. Sự tranh cãi này cho thấy các trường học chưa có quy trình ứng phó rõ ràng với bạo lực học đường, đặc biệt khi người tấn công là học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, trường đã được yêu cầu báo cáo và rà soát công tác bảo đảm an toàn trường học. 

Qua vụ việc, các trường học cũng cần phải tăng cường tập huấn kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho giáo viên, học sinh; bố trí bảo vệ, thiết lập nút báo động nhanh; hướng dẫn trẻ thoát hiểm và cầu cứu khi xảy ra sự cố.

Sự bình tĩnh của cô giáo trong vụ việc này đáng ghi nhận, nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để ngành giáo dục xây dựng quy trình bảo vệ thầy trò tốt hơn, không để sự việc tái diễn.


Tin liên quan

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ học sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ học sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo, đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo

(NLĐO)- Mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim, Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống khiến cô không kịp phản kháng.

Công an xác minh thông tin cô giáo đánh học sinh bầm tím mông

(NLĐO) – Một phụ huynh ở Đắk Lắk "tố" cô giáo dạy thêm đánh học sinh 20 thước gỗ, bầm tím mông chỉ vì làm lộn bài tập cô giao.

đánh cô giáo học sinh đánh cô đánh cô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo