Giáo dục

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo

Yến Anh

(NLĐO)- Mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim, Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống khiến cô không kịp phản kháng.

Trong đoạn video hơn 2 phút đang được lan truyền cho thấy cô giáo và nam sinh giằng co một món đồ. Khi cô giáo không trả món đồ, nam sinh liền túm tóc, ấn đầu cô ngay trong lớp. Các bạn xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai can ngăn.

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo- Ảnh 1.

Học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim, Hà Nội túm tóc, ấn đầu giáo viên xuống khiến cô không kịp phản kháng. Ảnh chụp từ clip

Ngày 19-9, đại diện UBND phường Định Công cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THCS Đại Kim. Theo đó, dự việc xảy ra vào chiều ngày 16-9, khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14, vào lớp để nhắc nhở học sinh.

Khi đang nhắc nhở, cô H. nhìn thấy em T.M.T., lớp trưởng, cầm đồ chơi sắc nhọn nên đã yêu cầu học sinh đưa cho cô. Cô H. tuyên bố sẽ tịch thu đồ chơi này vì đây là đồ nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường. 

Nghe vậy, học sinh L.G.B. đã đứng lên, yêu cầu cô trả đồ chơi. Cô giáo kiên quyết không trả, giơ tay cao để xa tầm tay của L.G.B..

Học sinh L.G.B. sau đó đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi. Khi ấy, lớp trưởng có can ngăn L.G.B. nhưng không được, đã nhắc học sinh cả lớp kéo rèm để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Thoát ra khỏi lớp, cô H. lập tức báo cáo hiệu trưởng. Ngay sau đó, hiệu trưởng cùng cô vào lớp yêu cầu L.G.B. xin lỗi trước tập thể. Đồng thời, hai học sinh ngồi gần L.G.B. phải viết tường trình và trả lời câu hỏi: "Vì sao không can ngăn và giúp cô giáo?". Các học sinh này cho biết, lúc đó L.G.B. quá khích, cơ thể bạn to béo nên không thể làm gì.

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo- Ảnh 2.

Đồ vật sắc nhọn bị cô H. tịch thu

Ngay sau đó, nhà trường đã cho học sinh L.G.B. tường trình sự việc và mời phụ huynh học sinh đến làm việc. Cùng ngày, ông L.V.L., bố của học sinh L.G.B., đã đến trường xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17-9 để đi khám sức khoẻ tâm lý.

Sáng 18-9, gia đình học sinh L.G.B. nhắn tin hẹn gặp giáo viên chủ nhiệm để gửi kết quả khám bệnh và cho con vào lớp, song cô giáo chủ nhiệm đi trên đường nên không kịp đọc tin nhắn. Gia đình học sinh đã đưa con vào lớp dự học buổi sáng 18-9.

Khoảng 14 giờ ngày 18-9, hai phó hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình và học sinh L.G.B. để giải quyết sự việc.

Tại đây, em L.G.B. và gia đình một lần nữa đã nhận lỗi và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ vi phạm của học sinh.

Gia đình trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân, tạo cơ hội cho con được sửa đổi. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất này.

Ban giám hiệu đã gặp giáo viên chủ nhiệm để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường. Khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với giáo viên. Ngày 19-9, nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và ổn định tinh thần cho giáo viên.

Theo quy định mới được Bộ GD-ĐT ban hành trong Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, từ ngày 31-10- 2025 sẽ bỏ hình thức "đuổi học" học sinh, hình thức kỷ luật cao nhất là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỷ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

