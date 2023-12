Cảng Bến Nghé: Tăng trưởng bền vững, ổn định việc làm, phúc lợi cho người lao động

Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé chiều 22-12 đã tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé cho biết năm 2033, tình hình kinh tế xã hội nước ta trong năm 2023 duy trì được đà tăng trưởng nhưng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hoạt động xuất, nhập khẩu sụt giảm và chịu tác động tiêu cực từ khó khăn của kinh tế thế giới, công nghiệp tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, chưa phục hồi hoàn toàn so với cùng kỳ.

Nỗ lực vượt khó

Theo Cục Hàng Hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 10 tháng ước đạt 624,559 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, sau nhiều tháng giảm, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại TP HCM đã tăng 2,72% nhưng khối lượng hàng container thông qua còn giảm nhẹ 3,7%.

Nhưng bằng cả quyết tâm và nỗ lực, sự cố gắng không ngừng nghỉ, Ban điều hành cùng tất cả cán bộ, công nhân viên Cảng Bến Nghé, sự quan tâm hỗ trợ từ Tổng công ty SAMCO và các cơ quan ban ngành, đã giúp cho Cảng Bến Nghé vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Trong năm qua, Cảng Bến Nghé đã tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng giúp gia tăng sản lượng hàng hoá thông qua cảng. Trong đó đã hoàn tất kí hợp đồng container năm 2023 với các hãng tàu container và các forwarder container lớn. Hình ảnh thương hiệu Cảng Bến Nghé (Ben Nghe Port Logistics) đã thực hiện nhiều dịch vụ bán cước container nội địa, vận chuyển container nội địa đường thủy – bộ, dịch vụ lashing và các dịch vụ khác.

Năm 2023, cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé đã thực hiện 30 sáng kiến giải pháp, làm lợi và tiết kiệm trên 1 tỉ đồng.

Các đơn vị khối sản xuất như Khai thác – Kho hàng – Kỹ thuật – An ninh – Khoa học công nghệ – môi trường… đã cùng nhau phối hợp thực hiện bố trí, sắp xếp thiết bị, kho bãi để thực hiện xếp dỡ hàng hoá nhanh chóng an toàn. Thường xuyên kiểm tra an toàn tất cả các hoạt động xếp dỡ hàng hoá, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng hoá ra vào công ty. Công tác phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm và thường xuyên triển khai thực tập, diễn tập theo kế hoạch. Ngoài ra, các đơn vị đã chăm lo tốt chế độ chính sách, lương thưởng cho người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc.

Năm 2023, cán bộ, công nhân viên công ty đã thực hiện 30 sáng kiến giải pháp, với tổng số chi phí làm lợi (tiết kiệm) tạm tính được trên 1 tỉ đồng, các sáng kiến giải pháp đã giúp tăng doanh thu nhờ các dịch vụ cộng thêm hàng tỉ đồng và giảm thời gian tác nghiệp tại các đơn vị nghiệp vụ giúp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn.Công đoàn và Đoàn thanh niên tiếp tục giữ vững thành tích xuất sắc trong năm 2023. "Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Ban, Ngành của Thành phố, địa phương nơi cảng hoạt động, đến các cơ quan như hải quan, biên phòng, Ban nội chính, và đặc biệt là của của Tổng Công ty SAMCO đã dành cho Cảng Bến Nghé là hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cảng Bến Nghé" – ông Nguyễn Ngọc Thảo, khẳng định.

Đầu tư trang thiết bị sử dụng năng lượng sạch

Hoà theo xu thế phát triển Cảng Xanh, trong 5 năm qua. Cảng Bến Nghé đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hoạt động hoàn toàn bằng điện như các cần cẩu ERTG, giúp giảm lượng khí thải CO2 thay vì thiết bị hoạt động bằng dầu diesel. Thêm vào đó, các cảng không ngừng đổi mới trang thiết bị sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tự nhiên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ môi trường; thay thế, sử dụng bóng đèn LED trên toàn bộ hệ thống cẩu bờ, hệ thống chiếu sáng tại bãi.

Cùng với đó, việc không ngừng nâng cao năng suất giải phóng tàu, không những giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian tàu nằm chờ tại cảng mà còn giảm tác động xấu đến với môi trường. Cảng còn áp dụng các biện pháp giảm tiếng ồn, giảm bụi trong không khí bằng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, trồng cây xanh các khu vực văn phòng, khu vực đường giáp với các cảng bạn, tạo cảnh quan cho cảng, đồng thời cải thiện môi trường không khí chung quanh; đầu tư các hệ thống thu gom và xử lý nước thải, thu gom, tái chế và xử lý rác thải rắn, rác thải độc hại...

Trong 5 năm qua. Cảng Bến Nghé đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hoạt động hoàn toàn bằng điện như các cần cẩu ERTG, giúp giảm lượng khí thải CO2 thay vì thiết bị hoạt động bằng dầu diesel.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thảo, đự báo những tháng đầu năm 2024, dự báo kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là đối với lĩnh vực khai thác cảng biển nói chung và Cảng Bến Nghé nói riêng. Căn cứ tình hình thực tế vào cơ sở hạ tầng và khả năng của đơn vị, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé dự kiến đặt trọng tâm một số giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau: Củng cố và nâng cao mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục ổn định nguồn hàng hiện có, tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, tập trung chủ lực vào khai thác hàng container và hàng sắt thép.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé tiếp tục duy trì những hoạt động đã làm được và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu Logistics Cảng Bến Nghé; Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và phương tiện thiết bị năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh và giảm chi phí thuê ngoài; Tập trung đầu tư thay thế các phương tiện thiết bị cũ, hư hỏng nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, hướng tới mục tiêu trang thiết bị hoạt động hoàn toàn bằng điện, giảm lượng khí thải CO2. Đồng thời, đầu tư mới hệ thống băng chuyền xếp dỡ hàng hoá có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tốt cho môi trường; Tiếp tục dự án mua sắm phần mềm tăng năng lực quản lý container tại cảng hoà mình vào chủ trương chuyển đổi số mà Tổng Công ty SAMCO đang thực hiện.