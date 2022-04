Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé năm 2021 đã diễn ra sáng 22-4. Trong một năm nhiều biến động và gặp nhiều khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty khá khả qua. Cụ thể: Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng tấn thông qua tăng 21% so với kế hoạch năm 2021, đạt 106.9% so với cùng kỳ 2020. Các chỉ tiêu số lượng cũng như chất lượng của công ty cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm từ 3-21%, tăng 6-10% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ tiêu doanh thu ước tăng 9.5% so với kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước đạt 102.5% so với kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Cảng Bến Nghé có 24 sáng kiến giải pháp được xét công nhận trong số 26 sáng kiến giải pháp đăng ký mới, làm lợi và tiết kiệm hơn 600 triệu đồng.

Trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh (4,42 triệu đồng/tháng), công ty đã xây dựng lại hệ thống thang, bảng lương và trích nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ngoài trích nộp bảo hiểm bắt buộc theo quy định, công ty còn mua bảo hiểm tai nạn con người cho toàn bộ người lao động. Từ đề xuất của Công đoàn và các phòng, ban chuyên môn, ban giám đốc đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động; hỗ trợ đào tạo nghề cho 48 lượt người lao động.



Hưởng ứng phong trào thi đua do Ban gián đốc và Công đoàn công ty phát động, tập thể lao động đã thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến hữu ích. Năm 2021, 24 sáng kiến giải pháp được xét công nhận trong số 26 sáng kiến giải pháp đăng ký mới, làm lợi và tiết kiệm hơn 600 triệu đồng. Các sáng kiến giải pháp đã giúp tăng doanh thu nhờ các dịch vụ cộng thêm hàng tỉ đồng và giảm thời gian tác nghiệp tại các đơn vị nghiệp vụ, giúp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tốt hơn, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé cũng đã trả lời thỏa đáng các kiến nghị của người lao động xung quanh các vấn đề như: hợp đồng lao động, phép năm, nội quy lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng...Ông Thảo đặc biệt lưu ý đội ngũ lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đặc biệt là đóng góp những ý kiến xác đáng để công ty phát triển bền vững.