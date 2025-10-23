HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Căng thẳng phiên tòa vụ "chạy án" 2 tỉ đồng ở TP HCM: Lộ thân phận "sếp"

Trần Thái

(NLĐO) - Sau thời gian nghị án, TAND TP HCM bất ngờ quay lại phần xét hỏi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến "phi vụ chạy án" 2 tỉ đồng.

Sáng 23-10, TAND TP HCM thông báo quay lại phần xét hỏi đối với các bị cáo Nguyễn Hồng Quốc (SN 1988, quê Đắk Lắk), Vũ Đức Hoà (SN 1986, quê Hải Phòng) và Thân Ngọc Điệp (SN 1985, ngụ TP HCM) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cho biết một số tình tiết quan trọng của vụ án vẫn chưa được làm rõ, nên sau thời gian nghị án, tòa quyết định tiếp tục xét hỏi thay vì tuyên án như dự kiến ban đầu.

Ngỡ ngàng "chân dung sếp"

Theo đó, HĐXX tiếp tục làm rõ vì sao các bị cáo Quốc và Hòa lại tin tưởng Điệp có khả năng "chạy án", cũng như nguyên nhân dẫn đến việc thổi giá "dịch vụ" lên đến 2 tỉ đồng, trong khi Điệp thực tế chỉ nhận 200 triệu đồng để thực hiện phi vụ đã hứa.

HĐXX đặt thêm hàng loạt câu hỏi nhằm làm rõ bản chất mối quan hệ giữa các bị cáo và động cơ thật sự của từng người. Quốc và Hòa quen biết Điệp trong hoàn cảnh nào, ai là người khởi xướng thỏa thuận "chạy án"? Khi nghe Điệp nói có "mối quan hệ" trong cơ quan tố tụng, hai bị cáo có kiểm chứng hay chỉ tin theo lời nói miệng?

Trước tòa, bị cáo Hòa khai rằng bản thân tin tưởng Điệp có thể "chạy án" được vì thông qua người quen, Hòa nghe nói Điệp là "sếp" trong một cơ quan nhà nước nhưng không rõ cụ thể chức vụ hay nơi làm việc. Khi Hòa đặt vấn đề, Điệp tỏ ra tự tin và hứa "chắc nịch", thậm chí nói rõ rằng ngày 6-5-2023, người đang bị tạm giữ mà gia đình nhờ "chạy án" sẽ được thả.

Về việc hét giá 2 tỉ đồng, Hòa khai do nhận thấy gia đình người nhờ "chạy án" có điều kiện kinh tế, trong khi người đang bị bắt lại có tiền án, nên tự ý nâng giá lên để kiếm lời. Trong khi đó, Điệp chỉ nhận 200 triệu đồng từ Hòa với lý do "lo công việc", còn phần chênh lệch chưa kịp chia nhau thì vụ việc đã bị phát hiện.

Ngoài các lời khai trên, HĐXX tiếp tục truy xét dòng tiền, vai trò từng bị cáo và mục đích thực sự của thỏa thuận, liệu có phải chỉ là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hay có yếu tố lợi dụng sự cả tin, tâm lý lo sợ của người nhà bị can để trục lợi.

Căng thẳng phiên tòa vụ "chạy án" 2 tỉ đồng ở TP HCM: Lộ thân phận "sếp" - Ảnh 1.

Bị cáo Thân Ngọc Điệp tại toà

Tuy nhiên, theo thông tin lý lịch ghi trong cáo trạng của VKSND TP HCM và lời khai tại tòa, Thân Ngọc Điệp chỉ có trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp buôn bán tự do, không giữ bất kỳ chức vụ hay công tác nào trong cơ quan nhà nước như lời Hòa khai. 

Chi tiết này khiến HĐXX đặt nghi vấn về mức độ "tin tưởng" của Hòa và Quốc, cũng như khả năng Điệp cố tình tạo dựng vỏ bọc để lừa đảo.

Đến trại giam đón người mới biết bị lừa

Theo hồ sơ, Hòa quen Điệp từ năm 2018 và quen Quốc năm 2022 trong quá trình làm dịch vụ nhà đất tại TP HCM. Tháng 3-2023, khi Nguyễn Trần Quốc Trường bị Công an quận 3, TP HCM bắt tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, vợ Trường nhờ Quốc "lo cho chồng được tại ngoại". Quốc kể lại vụ việc cho Hòa, cả hai bàn bạc tìm người "chạy án" và nghĩ ngay đến Thân Ngọc Điệp, người từng tự giới thiệu "quen biết nhiều người làm trong cơ quan nhà nước".

Căng thẳng phiên tòa vụ "chạy án" 2 tỉ đồng ở TP HCM: Lộ thân phận "sếp" - Ảnh 2.

Hai bị cáo còn lại trong vụ án

Khi được nhờ, Điệp liền nảy sinh ý định gian dối, nói có thể lo cho Trường "được thả, không bị xử lý hình sự", yêu cầu Hòa ứng trước 150 triệu đồng, hứa khi Trường được thả sẽ nhận thêm 50 triệu đồng. Hòa đồng ý và thông báo lại cho Quốc. Tuy nhiên, Hòa thổi giá lên 2 tỉ đồng khi báo cho Quốc, nói rằng chi phí "lo việc" cao, đồng thời thống nhất chia nhau khoản chênh lệch.

Ngày 23-3-2023, Quốc gặp Tuấn – được vợ của Trường nhờ gặp mặt, để thỏa thuận "chạy án" với giá 2 tỉ đồng. Thông qua Tuấn, vợ của Trường đã chuyển tổng cộng gần 2 tỉ đồng vào tài khoản của Quốc. Số tiền này lần lượt được Quốc chuyển cho Hòa, rồi Hòa gửi cho Điệp 150 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Điệp tiếp tục dựng lên nhiều kịch bản gian dối, nói rằng Trường đã được thả nhưng bị công an tỉnh Đồng Nai bắt lại, nhằm vòi thêm tiền. Tin lời, Hòa nhiều lần chuyển thêm tổng cộng 160 triệu đồng. 

Đến ngày 19-6-2023, Điệp lại thông báo Trường đã được thả, đề nghị ra Trại giam Chí Hòa đón về, khiến Hòa báo lại cho Quốc và Quốc truyền tin cho Tuấn.

Khi Tuấn đến trại giam Chí Hòa thì mới biết Trường chưa hề được thả, lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra bị lừa. Nhiều lần đòi tiền nhưng không được, Tuấn làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, vụ án nhanh chóng được khởi tố, cả 3 người bị bắt.

Tin liên quan

Bà chủ spa Tây Cơ lừa chạy án

Bà chủ spa Tây Cơ lừa chạy án

(NLĐO) - Ba cán bộ công an phường bỗng chốc trở thành nạn nhân trong phi vụ "chạy án" do bà chủ spa Tây Cơ bày ra.

Ngỡ ngàng sự tình khi một phi vụ "chạy án" vỡ lở

(NLĐO) - Một vụ lừa đảo tinh vi núp bóng "chạy án" vừa được TAND TP HCM đưa ra xét xử.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn - đối tượng lừa “chạy án”, đe dọa khi gia đình “quay xe”

(NLĐO) - Bịa ra chuyện anh T. phạm tội nghiêm trọng, muốn “trắng án” phải chi 650 triệu đồng. Khi gia đình muốn dừng lại sau khi chuyển tiền thì bị đe doạ

