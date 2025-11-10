Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo dừng lệnh cấm xuất khẩu các kim loại gali, germani, antimon và các sản phẩm khác liên quan đến sản xuất công nghệ cao. Quyết định này có hiệu lực lập tức, áp dụng cho các mặt hàng có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Theo Tân Hoa xã, biện pháp trên bắt đầu được áp dụng từ tháng 12-2024 và giờ đây sẽ tạm dừng đến ngày 27-11-2026.

Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể đối với nguồn cung các kim loại nói trên, vốn rất cần thiết cho công nghệ hiện đại dùng trong chất bán dẫn, điện thoại thông minh và các hệ thống quân sự tiên tiến. Bằng cách hạn chế xuất khẩu, Bắc Kinh muốn tận dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường khoáng sản chiến lược.

Một mỏ đất hiếm tại Khu tự trị Nội Mông – Trung Quốc Ảnh: CFP

Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc còn xác nhận đã hoãn các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn đối với người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối đối với than chì xuất khẩu sang Mỹ. Trước đó vài ngày, Trung Quốc thông báo tạm dừng các biện pháp được áp dụng từ hôm 9-10, theo đó mở rộng hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm và vật liệu pin lithium.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cũng dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với một số sản phẩm nông lâm nghiệp của Mỹ, như đậu nành, gỗ. Từ ngày 10-11, giấy phép xuất khẩu của 3 công ty đậu nành Mỹ sẽ được khôi phục và việc nhập khẩu gỗ của Mỹ cũng được nối lại.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc hôm 30-10. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đồng ý giảm bớt một số bất đồng về thuế quan và gỡ bỏ một số biện pháp trả đũa qua lại. Hai bên còn nhất trí trong năm tới sẽ giảm bớt thuế quan và hoãn các biện pháp thương mại mới. Bước đi này nhằm ngăn chặn căng thẳng mới leo thang trong khi tiến trình đàm phán vẫn tiếp tục.