Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt

Xuân Mai

Trung Quốc ngày 9-11 đã tạm dừng một trong những biện pháp thương mại nghiêm khắc nhất đối với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước hạ nhiệt.

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo dừng lệnh cấm xuất khẩu các kim loại gali, germani, antimon và các sản phẩm khác liên quan đến sản xuất công nghệ cao. Quyết định này có hiệu lực lập tức, áp dụng cho các mặt hàng có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Theo Tân Hoa xã, biện pháp trên bắt đầu được áp dụng từ tháng 12-2024 và giờ đây sẽ tạm dừng đến ngày 27-11-2026.

Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể đối với nguồn cung các kim loại nói trên, vốn rất cần thiết cho công nghệ hiện đại dùng trong chất bán dẫn, điện thoại thông minh và các hệ thống quân sự tiên tiến. Bằng cách hạn chế xuất khẩu, Bắc Kinh muốn tận dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường khoáng sản chiến lược.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt - Ảnh 1.

Một mỏ đất hiếm tại Khu tự trị Nội Mông – Trung Quốc Ảnh: CFP

Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc còn xác nhận đã hoãn các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn đối với người sử dụng cuối và mục đích sử dụng cuối đối với than chì xuất khẩu sang Mỹ. Trước đó vài ngày, Trung Quốc thông báo tạm dừng các biện pháp được áp dụng từ hôm 9-10, theo đó mở rộng hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm và vật liệu pin lithium.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cũng dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với một số sản phẩm nông lâm nghiệp của Mỹ, như đậu nành, gỗ. Từ ngày 10-11, giấy phép xuất khẩu của 3 công ty đậu nành Mỹ sẽ được khôi phục và việc nhập khẩu gỗ của Mỹ cũng được nối lại.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc hôm 30-10. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đồng ý giảm bớt một số bất đồng về thuế quan và gỡ bỏ một số biện pháp trả đũa qua lại. Hai bên còn nhất trí trong năm tới sẽ giảm bớt thuế quan và hoãn các biện pháp thương mại mới. Bước đi này nhằm ngăn chặn căng thẳng mới leo thang trong khi tiến trình đàm phán vẫn tiếp tục.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo