Cảnh báo 17 loại ung thư tăng cao ở thế hệ 9X, 8X

The Science Alert, nhóm tác giả ACS đã xem xét dữ liệu sức khỏe của hơn 23 triệu bệnh nhân ung thư tại Mỹ, có năm sinh từ 1920-1990 và được chẩn đoán một trong 34 loại ung thư khác nhau từ năm 2000-2019.

Kết quả cho thấy nguy cơ 17 loại ung thư ở những người thuộc thế hệ Millennials (hay được gọi là "gen Y") và "gen X" tỉ lệ mắc 17 loại ung thư cao hơn hẳn những người sinh vào đầu thập niên 60 trở về trước, trong đó nguy cơ rõ ràng nhất ở nhóm 8X, 9X.

Một số dạng ung thư có xu hướng gia tăng ở người trẻ cũng như độ tuổi chẩn đoán đang thấp dần - Minh họa AI: Anh Thư

Theo bài công bố trên tạp chí y học The Lancet Public Health, những người sinh vào năm 1990 - và cả những người nhỏ hơn hay lớn hơn 2-3 tuổi - có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy, thận hoặc ruột non cao gấp 2-3 lần so với những người sinh năm 1955.

Nữ giới sinh năm 1990 cũng có nguy cơ mắc ung thư gan và ống mật cũng cao hơn với tỉ lệ tương tự.

Hơn nữa, 9 loại ung thư có tỉ lệ mắc bệnh đang có xu hướng giảm ở thế hệ lớn tuổi như ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung, ung thư tinh hoàn và ung thư hậu môn, lại đang gia tăng ở những người trẻ tuổi.

Riêng ung thư tử cung có khả năng ảnh hưởng đến những người sinh vào những năm 1990 cao hơn 169% so với những người sinh vào những năm 1930.

"Dữ liệu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc xác định và giải quyết các yếu tố rủi ro tiềm ẩn trong thế hệ X và Millennials để đưa ra các chiến lược phòng ngừa" - nhà dịch tễ học ung thư Ahmedin Jemal của ACS nói và nhấn mạnh rằng nguy cơ ở người trẻ có thể còn tăng nhiều hơn trong các thế hệ sau.

Nghiên cứu mới đã mở rộng thêm một nghiên cứu trước đây, trong đó phát hiện tỉ lệ ung thư ở những người dưới 50 tuổi đã tăng gần 80% trong vòng 30 năm.

Nếu xu hướng này tiếp tục, viễn cảnh mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đến năm 2050, số ca ung thư có thể tăng thêm 77% ngày càng trở nên rõ ràng.

Các quan chức đổ lỗi cho thuốc lá, rượu, béo phì và ô nhiễm không khí là những yếu tố chính.

Các yếu tố tiếp xúc khác, chẳng hạn như chế độ ăn uống kém, lối sống ít vận động hoặc rối loạn giấc ngủ, cũng có thể đóng vai trò trong tỉ lệ mắc ung thư, mặc dù các yếu tố này "vẫn chưa được hiểu rõ", theo nhóm nghiên cứu ACS.

Tuy nhiên, có một số tin tốt dù ít hỏi: Tỉ lệ mắc ung thư cổ tử cung đã giảm tới 90% ở thế hệ trẻ nhờ sự phổ biến dần của vắc-xin ngừa HPV.

Các bệnh ung thư liên quan đến hút thuốc, chẳng hạn như ung thư phổi và ung thư vòm họng, cũng đang giảm ở các nhóm trẻ tuổi hơn.