Cảnh báo chấn thương tiềm ẩn nguy hiểm ở trẻ em sau tai nạn tưởng chừng nhẹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cảnh báo chấn thương tiềm ẩn nguy hiểm ở trẻ em sau tai nạn tưởng chừng nhẹ

Hải Yến

(NLĐO) - Sau 1 tháng bị tai nạn té xe, bé trai bị bí tiểu, chỉ rặn ra từng giọt kèm đau căng vùng hạ vị và phải nhập viện cấp cứu

Ngày 11-3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận phẫu thuật cho một bé trai hẹp bít niệu đạo nặng sau tai nạn.

Cảnh báo chấn thương niệu đạo ở trẻ em sau tai nạn xe đạp - Ảnh 1.

Chấn thương niệu đạo ở trẻ em là dạng tổn thương phức tạp

Bệnh nhi 13 tuổi, ở Bình Dương. Theo gia đình, khoảng một tháng trước đó, bé bị té xe đạp, vùng dương vật và tầng sinh môn va đập mạnh vào sườn xe. Sau tai nạn, bé có biểu hiện tiểu ra máu nên được đưa đến bệnh viện địa phương thăm khám, điều trị ngoại trú.

Chỉ sau một ngày, tình trạng tiểu máu chấm dứt, gia đình nghĩ vết thương của bé đã hồi phục. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, bé bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu khó, phải rặn nhiều và tia nước tiểu yếu dần. Tình trạng ngày càng nặng, cho đến khi trẻ gần như bí tiểu, chỉ rặn ra từng giọt kèm đau căng vùng hạ vị, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại bệnh viện, ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ Phan Tấn Đức và bác sĩ Đinh Nguyễn Hoài Thanh thực hiện đã tiến hành nội soi niệu đạo để thăm dò tổn thương. Các bác sĩ phát hiện đoạn niệu đạo trước của bệnh nhi bị xơ sẹo và hẹp bít hoàn toàn, khiến ống soi không thể đi qua.

Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương, ê-kíp quyết định phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận đoạn niệu đạo trước đã bị đứt rách từ trước, mô xung quanh xơ hóa và gây tắc nghẽn. Phần niệu đạo xơ hẹp được cắt bỏ, sau đó thực hiện khâu nối tận, tận để phục hồi dòng chảy nước tiểu.

Hiện bệnh nhi được dẫn lưu nước tiểu và theo dõi sau phẫu thuật. Theo các bác sĩ, nguy cơ tái hẹp niệu đạo vẫn khá cao, vì vậy bé cần được theo dõi lâu dài và có thể phải can thiệp lại nếu biến chứng tái phát.

Theo các chuyên gia, tai nạn va đập vùng tầng sinh môn vào vật cứng được gọi là chấn thương dạng "cưỡi ngựa". Khi xảy ra, niệu đạo trước có thể bị ép mạnh giữa vật cứng và xương mu, dẫn đến giập nát, rách hoặc đứt đoạn.

Điều nguy hiểm là biểu hiện ban đầu có thể rất nhẹ, chỉ vài giọt máu ở miệng sáo hoặc tiểu máu thoáng qua rồi tự hết. Tuy nhiên, tổn thương bên trong vẫn âm thầm tiến triển, tạo mô sẹo xơ cứng và gây hẹp niệu đạo sau vài tuần đến vài tháng.

PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhận xét chấn thương niệu đạo ở trẻ em là dạng tổn thương phức tạp. Di chứng hẹp niệu đạo không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống mà việc phẫu thuật tái tạo cũng rất khó khăn do nguy cơ tái hẹp nhiều lần.


Tin liên quan

Bé 2 tuổi bị sỏi kẹt niệu đạo hiếm gặp

Bé 2 tuổi bị sỏi kẹt niệu đạo hiếm gặp

Ngày 17-2, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết các bác sĩ ở đây đã ứng dụng những dụng cụ nội soi rất nhỏ để nội soi và tán sỏi bằng laser cho bé H. N, 2 tuổi, ở Đồng Nai, bị sỏi ở cổ bàng quang, nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp.

Mắc kẹt chiếc nĩa trong niệu đạo vì "tự sướng"

(NLĐO) - Một ông lão 70 tuổi đã phải đến bệnh viện ngay lập tức do mắc kẹt chiếc nĩa trong “của quý” trong lúc thủ dâm.

Tai biến nguy hiểm do chấn thương niệu đạo nam

Chấn thương niệu đạo nam là một cấp cứu ngoại khoa, bệnh nhân cần được xử trí kịp thời để tránh các tai biến như bí đái, viêm nhiễm nước tiểu, phòng tránh di chứng hẹp niệu đạo, viêm niệu đạo...

tai nạn Bệnh viện Nhi đồng niệu đạo chấn thương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo