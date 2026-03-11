Cảnh báo chấn thương tiềm ẩn nguy hiểm ở trẻ em sau tai nạn tưởng chừng nhẹ

Ngày 11-3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận phẫu thuật cho một bé trai hẹp bít niệu đạo nặng sau tai nạn.

Chấn thương niệu đạo ở trẻ em là dạng tổn thương phức tạp

Bệnh nhi 13 tuổi, ở Bình Dương. Theo gia đình, khoảng một tháng trước đó, bé bị té xe đạp, vùng dương vật và tầng sinh môn va đập mạnh vào sườn xe. Sau tai nạn, bé có biểu hiện tiểu ra máu nên được đưa đến bệnh viện địa phương thăm khám, điều trị ngoại trú.

Chỉ sau một ngày, tình trạng tiểu máu chấm dứt, gia đình nghĩ vết thương của bé đã hồi phục. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, bé bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu khó, phải rặn nhiều và tia nước tiểu yếu dần. Tình trạng ngày càng nặng, cho đến khi trẻ gần như bí tiểu, chỉ rặn ra từng giọt kèm đau căng vùng hạ vị, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại bệnh viện, ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ Phan Tấn Đức và bác sĩ Đinh Nguyễn Hoài Thanh thực hiện đã tiến hành nội soi niệu đạo để thăm dò tổn thương. Các bác sĩ phát hiện đoạn niệu đạo trước của bệnh nhi bị xơ sẹo và hẹp bít hoàn toàn, khiến ống soi không thể đi qua.

Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương, ê-kíp quyết định phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận đoạn niệu đạo trước đã bị đứt rách từ trước, mô xung quanh xơ hóa và gây tắc nghẽn. Phần niệu đạo xơ hẹp được cắt bỏ, sau đó thực hiện khâu nối tận, tận để phục hồi dòng chảy nước tiểu.

Hiện bệnh nhi được dẫn lưu nước tiểu và theo dõi sau phẫu thuật. Theo các bác sĩ, nguy cơ tái hẹp niệu đạo vẫn khá cao, vì vậy bé cần được theo dõi lâu dài và có thể phải can thiệp lại nếu biến chứng tái phát.

Theo các chuyên gia, tai nạn va đập vùng tầng sinh môn vào vật cứng được gọi là chấn thương dạng "cưỡi ngựa". Khi xảy ra, niệu đạo trước có thể bị ép mạnh giữa vật cứng và xương mu, dẫn đến giập nát, rách hoặc đứt đoạn. Điều nguy hiểm là biểu hiện ban đầu có thể rất nhẹ, chỉ vài giọt máu ở miệng sáo hoặc tiểu máu thoáng qua rồi tự hết. Tuy nhiên, tổn thương bên trong vẫn âm thầm tiến triển, tạo mô sẹo xơ cứng và gây hẹp niệu đạo sau vài tuần đến vài tháng. PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhận xét chấn thương niệu đạo ở trẻ em là dạng tổn thương phức tạp. Di chứng hẹp niệu đạo không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống mà việc phẫu thuật tái tạo cũng rất khó khăn do nguy cơ tái hẹp nhiều lần.



