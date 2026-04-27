Pháp luật

Cảnh báo chiêu lừa "phạt nguội 50.000 VND" qua website giả dịch vụ công

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác thông báo "phạt nguội 50.000 VND" qua website giả mạo dịch vụ công.

Ngày 28-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây, nhiều người nhận được tin nhắn thông báo "phạt nguội 50.000 VND" qua website giả mạo dịch vụ công, công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác.

Cảnh báo chiêu lừa "phạt nguội 50.000 VND" qua website giả dịch vụ công. Ảnh: Công an Hà Nội

Gần đây, một số người dân nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại lạ, thông báo phạt nguội với nội dung "xe bạn có vi phạm", sau đó được yêu cầu truy cập trang web dichvucong-vn.com để xử lý ngay.

Khi người dân truy cập website trên sẽ thấy thông báo vi phạm lỗi: "Chúng tôi thông báo bạn đã vi phạm luật giao thông và bị phạt số tiền 50.000 VND do đỗ xe gây cản trở. Vui lòng thanh toán khoản phạt này sớm để tránh phát sinh thêm chi phí. Để thanh toán, vui lòng làm theo hướng dẫn...".

Website này sau đó hướng dẫn người dùng nộp tiền luôn, bằng cách nhập các thông tin thẻ ngân hàng như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV.

Công an TP Hà Nội cho biết tin nhắn trên là chiêu trò lừa đảo "phạt nguội" qua website giả mạo dịch vụ công. Thủ đoạn của kẻ lừa đảo là nhắn tin thông báo lỗi vi phạm phạt nguội chưa xử lý.

Tiếp đó, yêu cầu mọi người truy cập đường link giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia để kiểm tra, nộp phạt. Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo lòng tin.

Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (số thẻ, mã OTP), kẻ lừa đảo sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản.

Công an TP Hà Nội khẳng định hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: "www.csgt.vn" hoặc qua ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vận hành.

Tin liên quan

Bộ Công an cảnh báo lừa đảo bằng công nghệ Deepfake dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO) - Bộ Công an cảnh báo các đối tượng có thể sử dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và kỳ nghỉ hè sắp tới

Bộ Công an cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

(NLĐO)- Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực kinh tế như tài chính, chứng khoán, đầu tư, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... với thủ đoạn hết sức tinh vi, gây ra hậu quả thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp

Bộ Công an cảnh báo lừa đảo "Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến"

(NLĐO)- Nhiều người tự xưng "chuyên gia đọc lệnh", "thợ đục sàn" và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.

lừa đảo công an hà nội dịch vụ công phạt nguội
