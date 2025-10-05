Cảnh báo đổ bệnh sau bão lũ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữ 46 tuổi (ngụ Hải Phòng) trong tình trạng sốt cao liên tục, huyết áp tụt, nhanh chóng chuyển sang sốc, suy đa tạng. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân nhiễm khuẩn Leptospira (còn gọi là bệnh xoắn khuẩn vàng da). Bệnh nhân là công nhân xưởng sản xuất da giày, có tiền sử tăng huyết áp, thường xuyên ho, khó thở khi thời tiết thay đổi. Khoảng 4 ngày trước nhập viện, người bệnh mệt mỏi, vàng mắt, vàng da tăng dần, kèm tiêu chảy nhiều lần. Tại bệnh viện địa phương, bệnh nhân được chẩn đoán sỏi túi mật, điều trị một ngày rồi tự xin ra viện. Hôm sau, bệnh nhân sốt cao tới 40°C, cơ thể suy kiệt, được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết các chỉ số xét nghiệm cho thấy men gan bệnh nhân tăng cao bất thường, có tình trạng nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân được chỉ định điều trị tích cực, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh bao vây do nghi ngờ nhiễm trùng đường mật và Leptospira. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.

Trước đó, bệnh viện này cũng tiếp nhận điều trị nam bệnh nhân 52 tuổi (ở Lào Cai) nhập viện trong tình trạng sốt rét run, đau mỏi cơ, đặc biệt ở hai chân, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Bác sĩ tuyến dưới chẩn đoán bệnh nhân có dấu hiệu suy thận. Bệnh nhân cho biết gia đình sống trong vùng bão lũ, nhà bị ngập hoàn toàn, ông trực tiếp tham gia dọn dẹp, tiếp xúc nhiều với nước và bùn đất. Sau 4 ngày nhập viện, kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu, cấy máu cho thấy bệnh nhân dương tính với xoắn khuẩn vàng da. Cùng thời điểm, bệnh viện cũng tiếp nhận 5 ca bệnh tại Thái Nguyên đều trong cùng một gia đình gồm vợ chồng, con và hai cháu nhập viện với tình trạng men gan tăng cao, suy thận cấp, giảm tiểu cầu. Các bệnh nhân này đều phát bệnh sau trận lũ lịch sử do mưa bão.

Nữ bệnh nhân bị xoắn khuẩn vàng da đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Theo bác sĩ Quý, xoắn khuẩn vàng da là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn ốc gây ra ở người và động vật. Bệnh có thể khởi phát với nhiều triệu chứng và nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời sẽ dẫn tới biến chứng nguy hiểm tính mạng. Trường hợp nặng thường tiến triển nhanh, thời gian điều trị trung bình kéo dài 10-14 ngày với bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt.

Mùa mưa bão, ngập lụt tạo điều kiện thuận lợi cho xoắn khuẩn Leptospira tồn tại và lây lan, xâm nhập cơ thể qua vết xước da, niêm mạc, đặc biệt tại các vùng ao hồ, đồng ruộng và khu chăn nuôi lợn thiếu vệ sinh.

Người nhiễm Leptospira thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau cơ, ho khan, buồn nôn, nôn, tiêu chảy; có thể kèm xung huyết kết mạc, gan lách to và tiểu ít. Để phòng bệnh, người dân nên mặc quần áo bảo hộ, đi ủng, găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch. Các vết trầy xước trên da phải được che chắn và vệ sinh kỹ sau khi ra khỏi vùng ngập.

Bảo đảm nước sinh hoạt an toàn: không dùng nước ô nhiễm, nên đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi sử dụng. Sau khi dọn dẹp hay tiếp xúc môi trường ngập lụt, cần rửa tay bằng xà phòng, tắm gội sạch sẽ và giữ vệ sinh xung quanh. Khi xuất hiện sốt cao, mỏi cơ, vàng mắt, vàng da… nên đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.



