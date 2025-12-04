CẢNH BÁO KHẨN: Hồ Sông Quao tăng xả, người dân vùng hạ du cần đề phòng ngập lụt

Sáng 4-12, do lượng nước thượng nguồn đổ về các hồ chứa Sông Quao, Sông Luỹ, Sông Lòng Sông… của tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) tăng mạnh, các hồ đã điều chỉnh tăng lưu lượng xả tràn nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với lũ.

Trong đó, đáng chú ý là thông tin xả lũ hồ Sông Quao thuộc hệ thống thủy lợi quản lý bởi Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận.

Theo thông báo, từ 6 giờ sáng nay, hồ Sông Quao sẽ tăng xả điều tiết, với lưu lượng dự kiến từ 350 đến 500 m³/giây, tùy diễn biến mưa và lượng nước về hồ.

Từ 6 giờ hôm nay, hồ Sông Quao điều tiết tăng lưu lượng lên từ 350 lên 500 m³/s tùy thuộc vào lượng nước đến hồ và tình hình hạ lưu

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, mực nước hồ Sông Quao đã lên tới cao trình +90,10 m — vượt mức bình thường và đang tiếp tục dâng gần mức cảnh báo. Lưu lượng xả hiện tại vào khoảng 311 m³/giây, đồng thời lượng nước đổ về từ thượng nguồn vẫn giữ ở mức cao, đặt hồ dưới áp lực lớn.

Việc điều chỉnh xả tràn diễn ra trong bối cảnh nhiều hồ chứa khác ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ cũng được yêu cầu tăng lưu lượng xả nhằm tạo dung tích đón lũ.

Nước lũ về gây ngập nặng khu vực thôn 3, xã Hồng Sơn và Quốc lộ 1 qua khu vực này

Hiện tại khu vực thượng hồ Sông Lũy (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đang mưa lớn. Ban Quản lý hồ Sông Lũy thông báo do nước trên nguồn đổ về các đập, sông lớn và hồ Sông Lũy có khả năng sẽ tăng thêm lưu lượng qua tràn từ 100m³ lên 150m³ và tăng thêm phụ thuộc lượng nước đến hồ.

Tại hồ Lòng Sông (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) tăng lưu lượng nước xả qua tràn hồ bắt đầu vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày, với lưu lượng 1.200 m³/s và dự kiến sẽ tiếp tục tăng phụ thuộc vào lượng nước đến hồ.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa người dân khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng ra khỏi khu vực cô lập



Các cơ quan quản lý đang theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, cập nhật lưu lượng về hồ để điều chỉnh hợp lý, đồng thời giữ trực 24/24 tại các công trình trọng điểm.

Với quyết định xả lũ từ sáng nay, nguy cơ ngập lụt tại hạ du hồ, bao gồm các địa bàn như các xã, phường dưới vùng thấp, là rất hiện hữu.

Các phường, xã vùng hạ du đập hồ chứa nước Sông Quao (dọc Sông Cái) và các cửa biển, bao gồm: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Phú Thủy được khuyến cáo chủ động phương an an toàn để tránh lũ.

Nhiều nhà dân tại xã Hồng Sơn bị nước lũ ngập quá nửa



Trước đó, khi hồ Sông Quao xả lũ vào cuối tháng 10, nhiều hộ gia đình tại phường Hàm Thắng bị ngập nặng, thiệt hại tài sản, có hộ gửi đơn yêu cầu bồi thường do nước dâng rất nhanh, gây hư hỏng nhà cửa, đồ đạc và thiết bị gia đình.

Trước tình hình hiện nay, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý hồ yêu cầu người dân khẩn trương di dời người già, trẻ em, vật nuôi — cùng đồ đạc, tài sản, máy móc quan trọng đến nơi cao ráo hoặc phòng tránh an toàn.

Việc đi lại qua khu vực suối, kênh, lòng sông cần được tạm dừng; phương tiện nên tránh di chuyển khi nước lũ xả với lưu lượng lớn.

Nước thượng nguồn đổ về các hồ chứa tăng nhanh, nhiều vùng trũng tại Bình Thuận cũ ngập nặng



Các hộ dân cũng cần theo dõi sát sao thông báo từ chính quyền; nếu được yêu cầu sơ tán, di chuyển cần thực hiện ngay để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Trước đó, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3-2 khiến nhiều khu vực gần ngã ba Gộp thuộc xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc cũ), bị ngập nặng.

Hàng chục hộ dân được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán khi nước dâng quá nửa căn nhà.

Phường Hàm Thắng phát lệnh di dời dân khẩn cấp Sáng 4-12, trước tình hình nước lũ dâng nhanh kết hợp việc tăng xả tràn từ các hồ Sông Quao, Sông Lũy và Sông Lòng Sông, UBND phường Hàm Thắng đã ban hành Lệnh di dời dân khẩn cấp, yêu cầu sơ tán các hộ dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu. Lệnh di dời bắt đầu thực hiện từ 7 giờ 30 phút cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Theo đó, người dân tại các khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Ung Chiếm, Thắng Hòa, Phú Thành, Phú Hòa, Phú Thịnh, Phú Xuân và Phú Mỹ được hướng dẫn di chuyển đến các điểm an toàn như: Trường THCS Hàm Thắng, Trường Tiểu học Hàm Thắng 3, Nhà thờ Kim Ngọc, Nhà văn hóa Phú Hòa và các nhà kiên cố trên địa bàn. Lực lượng Công an phường, Quân sự phường, y tế và các trưởng khu phố được huy động toàn bộ để tham gia hỗ trợ di dời, cứu hộ, phân luồng giao thông và bảo vệ tài sản cho người dân. Công tác thông tin cảnh báo được yêu cầu phát liên tục; các điểm tạm trú chuẩn bị đầy đủ hậu cần, thuốc men để phục vụ người dân. Số điện thoại khẩn cấp: 0839.862.140 (Chủ tịch UBND phường Trần Ngọc Hiền) và 0916.676.333 (Phó chủ tịch Trần Văn Sang).





