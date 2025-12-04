HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nước lũ về nhanh, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Nước lũ dâng bất thường khiến Quốc lộ 1 qua ngã ba Gộp ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng chục hộ dân phải sơ tán

Đến rạng sáng 4-12, do mưa lớn kéo dài từ tối 3-12 kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đã khiến nhiều khu vực gần ngã ba Gộp, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) ) bị ngập sâu. Từ khoảng 2 giờ, nước dâng nhanh trên Quốc lộ 1 đoạn km1678 làm giao thông tê liệt, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, dòng nước lũ chảy xiết như sông trên mặt Quốc lộ 1, cuốn trôi nhiều đồ đạc của người dân.

Nước lũ về nhanh trong đêm, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nhiều dải phân cách trên Quốc lộ 1 bị dòng nước lũ mạnh xô lệch. Ảnh: DT

Ngay trong đêm 3-12, một số nhà dân bị ngập đến nửa tường, buộc lực lượng địa phương phải tổ chức di dời khẩn cấp.

Trng sáng 4-12, công an và lực lượng chức năng đã chốt chặn hai đầu khu vực ngập trên Quốc lộ 1 để điều tiết giao thông và tuyệt đối không cho xe cộ qua lại. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngập nghiêm trọng tại ngã ba Gộp.

Nước lũ về nhanh trong đêm, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng - Ảnh 2.

Xe tải chở lực lượng cứu hộ vượt nước ngập. Ảnh: DT

Để hỗ trợ ứng cứu, các xe tải gầm cao được huy động đưa lực lượng cứu hộ vượt qua điểm ngập. Một mô tô nước cũng được điều đến hiện trường để tiếp cận các khu vực sâu, đưa người dân ra ngoài an toàn.

Nước lũ về nhanh trong đêm, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng - Ảnh 3.

Quốc lộ 1, đoạn km1678 ngập nặng gây chia cắt giao thông. Ảnh: DT

Nhiều dải phân cách trên Quốc lộ 1 bị dòng chảy mạnh xô lệch. Tại xã Lương Sơn, Quốc lộ 1 tiếp tục bị ngập, các phương tiện phải dừng chờ, tạo áp lực lớn cho công tác điều tiết giao thông.

Nước lũ về nhanh trong đêm, Quốc lộ 1 bị chia cắt tại ngã ba Gộp – Lâm Đồng - Ảnh 4.

Nước lũ trên Sông Lũy dâng cao khiến tuyến Quốc lộ 1 qua Lương Sơn - Lâm Đồng ngập nặng

Cùng thời điểm xảy ra ngập lụt, các hồ thủy lợi lớn ở khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tăng lượng xả điều tiết.

Từ 6 giờ ngày 4-12, hồ Sông Quao (huyện Hàm Thuận Bắc cũ) nâng lưu lượng xả từ 350 lên 500 m³/giây tùy theo lượng nước đến hồ. Trước đó, lúc 4 giờ 30, hồ Lòng Sông (huyện Tuy Phong cũ) đã xả tràn với lưu lượng 1.200 m³/giây và dự kiến tiếp tục tăng khi nước từ thượng nguồn đổ về.

Nước lũ về nhanh trong đêm khiến Quốc lộ 1 qua Lâm Động bị ngập nhiều nơi

Tại khu vực hồ Sông Lũy (huyện Bắc Bình cũ), mưa lớn kéo dài khiến nước đổ về các đập, sông và hồ nhanh, buộc Ban Quản lý hồ Sông Lũy phát thông báo khả năng tăng lưu lượng xả tràn từ 100 lên 150 m³/giây.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục điều tiết tăng lưu lượng xả của hồ Sông Quao để bảo đảm an toàn công trình khi mưa tại lưu vực vẫn còn lớn.

