Cảnh báo khẩn về ca nhiễm não mô cầu type B tại Phú Quốc

Chiều 23-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đã phát đi cảnh báo về ca bệnh viêm não mô cầu type B nguy kịch vừa được các bác sĩ tại đây điều trị thành công.

Bệnh nhi được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Trước đó, bé L.T.Y.V (11 tuổi, ở Phú Quốc) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói, kèm các ban xuất huyết lan rộng dạng bản đồ, có vùng da sậm màu và hoại tử trung tâm.

Đáng chú ý, bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc gần với một trường hợp nghi nhiễm đã tử vong trước đó tại địa phương.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis type B. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ do não mô cầu.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời và can thiệp trong "thời điểm vàng" chỉ khoảng 12 giờ sau khởi phát bệnh nhi đã tránh được các biến chứng nặng như sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan.

Hiện sức khoẻ bệnh nhi cải thiện rõ rệt

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt hết sốt, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu và xét nghiệm dịch não tủy dần trở về bình thường.

Các bác sĩ cảnh báo nhiễm não mô cầu là bệnh lý đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp và có thể gây tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Trước nguy cơ lây lan, ngành y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh bao gồm người sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp cần được điều trị dự phòng càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24–48 giờ sau phơi nhiễm.

Về phác đồ dự phòng, người lớn và trẻ trên 12 tuổi có thể sử dụng một liều duy nhất Ciprofloxacin 500mg. Trẻ dưới 12 tuổi được khuyến nghị dùng Azithromycin liều 10mg/kg cân nặng, trong khi phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú có thể dùng Azithromycin liều duy nhất 500mg.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, người dân cần theo dõi sát các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, đau đầu, nổi ban xuất huyết để đến cơ sở y tế kịp thời, đồng thời chủ động khai báo tiền sử tiếp xúc với nhân viên y tế.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tiêm vắc-xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và chủ động nhất hiện nay. Hiện đã có các loại vắc-xin phòng não mô cầu nhóm A, C, Y, W và nhóm B. Do mỗi loại vắc-xin chỉ bảo vệ đối với từng nhóm vi khuẩn nhất định, vì vậy cần tiêm đầy đủ để đạt hiệu quả phòng bệnh toàn diện, góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng trước căn bệnh có diễn tiến nhanh, khó lường này.