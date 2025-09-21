HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cảnh báo kiểu ăn tốt cho phụ nữ nhưng nguy cho nam giới

Anh Thư

(NLĐO) - Một kiểu ăn kiêng được ca ngợi gần đây có thể đem lại một số lợi ích cho phụ nữ, nhưng lại thúc đẩy lão hóa ở quý ông.

Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Khoa học sức khỏe Đại học Texas tại San Antonio (UT Health San Antonio - Mỹ) cho thấy kiểu ăn kiêng Keto (Ketogenic) tác động đến cơ thể phụ nữ và nam giới rất khác nhau.

Cảnh báo kiểu ăn tốt cho phụ nữ nhưng nguy cho nam giới - Ảnh 1.

Kiểu ăn Keto đòi hỏi hạn chế nghiêm ngặt carbohydrate hơn cả ăn low-carb thông thường - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Chế độ ăn Keto những năm gần đây được nhiều người ca ngợi và áp dụng vì giúp giảm cân, cải thiện chuyển hóa ở một số trường hợp.

Đó là một kiểu ăn mà người áp dụng được yêu cầu hạn chế nghiêm ngặt carbohydrate từ tinh bột và đường, nhưng lại ăn nhiều chất béo và đủ protein. Mục đích chính là thúc đẩy cơ thể chuyển sang một trạng thái trao đổi chất đặc biệt gọi là ketosis.

Trong trạng thái ketosis, gan sẽ chuyển hóa chất béo tích trữ trong cơ thể thành một loại phân tử gọi là ketone. Ketone này sẽ trở thành nguồn năng lượng chính thay thế cho năng lượng từ carbohydrate, từ đó giúp giảm mỡ.

Tuy nhiên, từ lâu đã có các nghiên cứu chỉ rõ kiểu ăn này dường như không thích hợp với tất cả mọi người.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Cell Reports, các tác giả cho biết họ đã tiến hành thí nghiệm trên chuột để xem xét sự khác biệt giới tính có ảnh hưởng gì khi áp dụng chế độ ăn Keto hay không.

Kết quả cho thấy ăn Keto có thể gây ra những thay đổi tế bào có hại ở chuột đực, rõ rệt nhất là sự phát triển mạnh các tế bào lão hóa trong các cơ quan; trong khi chuột cái lại không bị ảnh hưởng.

Phân tích sâu hơn, họ nhận thấy estrogen đóng vai trò bảo vệ chuột cái khỏi các "tác dụng phụ" của kiểu ăn này.

Khi chuột đực được tiêm estrogen, các tế bào lão hóa và tình trạng stress oxy hóa ở cấp độ tế bào đã giảm đi. Ngược lại, khi chuột cái được tiêm tamoxifen (một chất ức chế estrogen), chúng lại bị ảnh hưởng tiêu cực khi ăn Keto y như chuột đực.

Những phát hiện này gợi ý rằng giới tính có thể là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định hiệu quả và tác dụng của chế độ ăn Keto và có thể là cả những phương pháp ăn kiêng, cải thiện sức khỏe khác.

