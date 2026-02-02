Cảnh báo mất an toàn giao thông do nổ lốp xe trên cao tốc

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) vừa cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông do nổ lốp xe trên cao tốc.

Ô tô va dải phân cách gây nổ lốp.

Dự báo Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện trên tuyến TPHCM - Vân Phong sẽ tăng đột biến từ 200 - 300% so với ngày thường. Trong khi đó, tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong vừa qua liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông tự gây ra, nguyên nhân do nổ lốp.

Lúc 8 giờ 15 ngày 17-10-2025, tài xế N.Đ.L. (33 tuổi, ngụ TPHCM) cầm lái chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Khi đến Km35+900, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ nổ lốp sau khiến xe chao đảo, lật ngang và va vào dải phân cách. Dù không có thiệt hại về người, nhưng 1 ô tô và một đoạn dải phân cách bị hư hỏng.

Hay lúc 0 giờ ngày 24-1, một xe cứu thương đang chạy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang cũng gặp sự cố nổ lốp khi đang di chuyển với tốc độ cao.

Đội 6 cho biết các nguyên nhân tai nạn gồm: Lốp đã mòn, nứt, quá hạn sử dụng (bên ngoài còn tốt nhưng đã mục bên trong); Chở quá tải, xe chạy đường dài dưới trời nắng nóng; Áp suất lốp không đúng tiêu chuẩn; Va vào vật cứng, ổ gà, mảnh kim loại trên đường.

Hậu quả khi nổ lốp trên cao tốc là xe mất lái, lật xe, va chạm với phương tiện khác. Đặc biệt, tai nạn thường rất nghiêm trọng do xe đang chạy ở tốc độ cao.

Do đội, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân kiểm tra độ mòn, áp suất, hạn sử dụng lốp tại các trung tâm dịch vụ lốp xe chuyên nghiệp trước khi xuất phát. Không chở quá tải, không chở quá số người quy định. Bố trí nghỉ ngơi hợp lý, đi đường dài nên có 2 lái xe thay phiên.

Trường hợp không may bị nổ lốp, người dân giữ chặt vô lăng – nhả ga từ từ – không phanh gấp – bật đèn cảnh báo – đưa xe vào làn dừng khẩn cấp và đặt cảnh báo cách xe tối thiểu 150 m.

Mất an toàn giao thông do nổ lốp.

Xe tải bị lật ngang do nổ lốp.