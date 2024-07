Cảnh báo mưa diện rộng ở TP HCM và Nam Bộ từ hôm nay, 11-7 đến 13-7

Theo đó, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ trong hôm nay (11-7), mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm nay, mưa dông có xu hướng tăng dần về diện và lượng, có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Từ ngày 11-7 đến ngày 13-7, khu vực Nam Bộ có mưa xảy ra trên diện rộng, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Với tổng lượng mưa được dự báo trên khu vực Nam Bộ phổ biến từ 60-100 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng TP HCM phổ biến từ 60-90 mm, có nơi trên 90 mm

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch" - đơn vị này cảnh báo.

Xu hướng thời tiết mưa diện rộng Từ hôm nay đến ngày mai (11 và 12-7), gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam suy yếu và rút Đông. Ngày 12-7, hình thành rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Bộ và giữa Biển Đông, rãnh áp thấp cũng hoạt động mạnh dần gây mưa diện rộng. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài trong những ngày tới.