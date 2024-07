Thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay và ngày mai (6 và 7-7) có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào và dông rải rác có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Đến đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Nhiệt độ trên khu vực Nam Bộ thấp nhất từ 24-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Riêng bắc Miền Đông khu vực Nam Bộ có nơi có nhiệt độ thấp nhất dưới 24 độ C.

Riêng TP HCM, nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

TP HCM và Nam Bộ trong 2 ngày cuối tuần (6 và 7-7) mưa xuất hiệu về chiều, tối và đêm.

Dự báo thời tiết tuần tới (từ ngày 8 đến 14-7):

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết Nam Bộ trong tuần tới, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Riêng từ 2 ngày đầu tuần và cuối tuần mưa xu hướng gia tăng và xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

Riêng TP HCM, 2 ngày đầu tuần và 2 đến 3 ngày cuối tuần, về chiều có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.

"Trong mưa dông nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc xoáy và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông" - đơn vị này cảnh báo.

Xu hướng thời tiết tại Nam Bộ: Trong 2 ngày cuối tuần (6 và 7-7): Chủ yếu có rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam hoạt động mạnh lên. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây và có trục qua Bắc Bộ. Tuần tới (từ ngày 8 đến 14-7): Chủ yếu có rãnh áp thấp hướng Tây Bắc - Đông Nam dịch chuyển về phía tây suy yếu dần. Khoảng ngày 11 và 12-7 rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam được thiết lập trở lại và có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Đồng thời, nhiễu động ở ngoài khơi khu vực giữa Biển Đông hình thành trên rãnh thấp này có xu hướng di chuyển về phía tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, khoảng ngày 13-7 áp cao cận nhiệt đới lấn tây trở lại. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, từ ngày 11-7 xu hướng hoạt động mạnh lên.