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Cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện từ việc thả diều gần đường dây điện trong dịp hè

Ngọc Hậu

(NLĐO)-Việc thả diều gần hành lang lưới điện, đặc biệt là đường dây cao áp, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố điện và mất an toàn nghiêm trọng.

Trong thời điểm học sinh sắp bước vào kỳ nghỉ hè, các hoạt động vui chơi ngoài trời gia tăng – tình trạng thả diều tại các khu vực đất trống, cánh đồng diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, việc thả diều gần hành lang lưới điện, đặc biệt là đường dây cao áp, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố điện và mất an toàn nghiêm trọng.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện từ việc thả diều gần đường dây điện trong dịp hè - Ảnh 1.

Thả diều vướng vào đường dây 22kV tại khu vực quản lý

Theo ghi nhận của Điện lực Đại Lộc (PC Đà Nẵng), từ đầu tháng 4/2026 đến nay, đơn vị đã xử lý 05 trường hợp diều mắc vào đường dây điện. Các trường hợp này đều phải sử dụng sào thao tác cách điện để xử lý, nhằm ngăn ngừa nguy cơ chập cháy và gián đoạn cung cấp điện.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi diều hoặc dây diều vướng vào đường dây đang mang điện có thể gây phóng điện, cháy nổ, thậm chí dẫn đến mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Đáng lo ngại hơn, việc người dân tự ý trèo cột điện hoặc dùng sào gỡ diều có thể dẫn đến tai nạn điện nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Gần đây, tại một địa phương ở Nghệ An đã xảy ra vụ việc một học sinh tử vong do điện giật khi trèo lên cột điện, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro từ việc tiếp cận công trình điện khi thiếu kiến thức an toàn.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện từ việc thả diều gần đường dây điện trong dịp hè - Ảnh 2.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện từ việc thả diều

Theo quy định tại Nghị định 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ (Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực), hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật thể nào gây ảnh hưởng đến lưới điện có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại và trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ, mất điện diện rộng hoặc tai nạn về người, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Trưởng Điện lực Đại Lộc, phần lớn các trường hợp xảy ra đều liên quan đến việc trẻ em chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm khi thả diều gần công trình điện. Bên cạnh đó, việc thiếu sân chơi an toàn trong dịp hè và sự giám sát chưa chặt chẽ từ gia đình cũng là những nguyên nhân đáng lưu ý. "Trên địa bàn đã xảy ra nhiều trường hợp diều vướng vào lưới điện. Rất may các sự cố được phát hiện và xử lý kịp thời, chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu người dân tự ý xử lý, nguy cơ tai nạn điện là rất lớn", ông Thuận cho biết.

Trước tình hình trên, Điện lực Đại Lộc đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, chủ động phát hiện và xử lý các vật thể bay vướng vào đường dây, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là học sinh.

Ngành điện khuyến cáo: Không thả diều, vật thể bay gần đường dây điện, trạm điện; Không trèo cột điện, không dùng sào gỡ diều mắc vào lưới điện; Khi phát hiện sự cố, cần báo ngay cho ngành điện qua tổng đài 19001909; Lựa chọn khu vực vui chơi an toàn, xa công trình điện.

Đảm bảo an toàn điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành Điện mà cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương. Việc nâng cao nhận thức, tăng cường giám sát và hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn trong dịp hè là yếu tố then chốt để phòng ngừa các sự cố đáng tiếc.

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