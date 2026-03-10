HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử

Hiếu Hoàng

(NLĐO)- PC Đà Nẵng quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần phục vụ thành công công tác bầu cử

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, PC Đà Nẵng tổ chức các phương án vận hành hệ thống điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho 1.809 địa điểm phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, PC Đà Nẵng đã lập kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai ngay từ tháng 12/2025; đến hiện tại, PC Đà Nẵng đã đảm bảo cấp điện an toàn các Hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử trên địa bàn thành phố. Từ nay đến ngày 14/3/2026 và trong ngày bầu cử 15/3/2026, Công ty tiếp tục triển khai các phương án đã lập và thực hiện chế độ trực vận hành tăng cường để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trên lưới điện.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử - Ảnh 1.

Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện

Trong thời gian này, lưới điện 110kV và trung áp trên địa bàn được vận hành theo phương thức tối ưu, tăng cường giám sát và tự động hóa. Hệ thống tự động hóa lưới điện (DAS) được vận hành ở chế độ tự động và bán tự động tại các khu vực nhằm rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nhanh chóng khôi phục cấp điện khi cần thiết. Đặc biệt, Công ty không thực hiện các công tác gây ngừng hoặc giảm cung cấp điện cho khách hàng trong ngày bầu cử, ngoại trừ các trường hợp xử lý sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử - Ảnh 2.

Song song đó, các đơn vị trực thuộc PC Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và Ban/Tổ bầu cử các cấp để khảo sát, xác nhận nhu cầu cấp điện tại các địa điểm bỏ phiếu, lập phương án cấp điện ưu tiên, đồng thời bố trí máy phát điện dự phòng tại các điểm quan trọng. Công tác kiểm tra kỹ thuật lưới điện, hành lang tuyến, thiết bị đóng cắt và hệ thống điều khiển từ xa SCADA cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và Ban/Tổ bầu cử các cấp để rà soát, xác định các địa điểm bỏ phiếu, khảo sát nhu cầu cấp điện và lập phương án cấp điện ưu tiên. Đồng thời tăng cường kiểm tra kỹ thuật lưới điện, hành lang tuyến, các trạm biến áp và thiết bị trên lưới nhằm phát hiện, xử lý các khiếm khuyết có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp điện.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đảm bảo điện phục vụ bầu cử - Ảnh 3.

Trung tâm điều khiển Công ty Điện lực Đà Nẵng tăng cường trực vận hành, bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử

Trong ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), PC Đà Nẵng tổ chức chế độ trực vận hành tăng cường tại các trung tâm điều khiển, trạm điện và đơn vị quản lý lưới điện. Lãnh đạo các đơn vị, lực lượng kỹ thuật, điều độ viên, Đội Sửa chữa nóng lưới điện và các tổ xử lý sự cố được bố trí ứng trực, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh. Các phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu và hệ thống thông tin liên lạc cũng được chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo khả năng khắc phục sự cố nếu có trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh đó, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2 và các đơn vị điện lực lân cận nhằm bảo đảm phương thức vận hành hệ thống điện hợp lý, ưu tiên cấp điện cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, PC Đà Nẵng quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, góp phần phục vụ thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đà Nẵng hệ thống điện công ty điện lực chính quyền địa phương địa bàn thành phố đại biểu quốc hội cung cấp điện tiếp xúc cử tri
