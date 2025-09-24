HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365 Bảo mật

Cảnh báo nguy cơ tấn công mới, lợi dụng giao thức kết nối AI mã nguồn mở

Lê Duy

(NLĐO) - Kaspersky cảnh báo tội phạm có thể lợi dụng giao thức AI mã nguồn mở MCP để tấn công chuỗi cung ứng, đánh cắp mật khẩu, thẻ tín dụng, dữ liệu nhạy cảm

Model Context Protocol (MCP) – một giao thức kết nối AI mã nguồn mở, được Anthropic công bố năm 2024 - cho phép các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết nối trực tiếp với công cụ và dịch vụ bên ngoài như tìm kiếm, quản lý mã nguồn, truy cập API, dữ liệu CRM, tài chính hay đám mây. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ mã nguồn mở nào, MCP có thể bị khai thác cho mục đích xấu.

img

Trong phòng thí nghiệm, Nhóm Ứng phó Khẩn cấp của Kaspersky (GERT) đã mô phỏng một kịch bản máy chủ MCP độc hại cài trên máy tính lập trình viên, qua đó thu thập được mật khẩu, thẻ tín dụng, ví tiền mã hóa, API token, cấu hình đám mây cùng nhiều dữ liệu khác. Người dùng dễ bị đánh lừa vì không nhận ra dấu hiệu bất thường. Dù Kaspersky chưa ghi nhận vụ việc thực tế nào, nguy cơ này hoàn toàn khả thi, không chỉ để đánh cắp dữ liệu mà còn để cài backdoor, phát tán mã độc hoặc tống tiền.

Trong nghiên cứu, Kaspersky dùng Cursor như khách hàng AI giả định kết nối với MCP bị biến thành công cụ tấn công, song phương thức này có thể áp dụng với bất kỳ LLM nào. Cursor và Anthropic đã được thông báo.

Ông Mohamed Ghobashy, Chuyên gia Ứng phó Sự cố thuộc Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Toàn cầu của Kaspersky (GERT), nhận định: "Tấn công chuỗi cung ứng vẫn là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất hiện nay. Trong bối cảnh AI được tích hợp mạnh mẽ vào quy trình làm việc, doanh nghiệp dễ chủ quan khi sử dụng MCP tùy chỉnh chưa kiểm chứng, tải về từ các diễn đàn. Điều này làm tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu và cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc".

TIN LIÊN QUAN

Trong Sách trắng mới, Kaspersky phân tích chi tiết kỹ thuật tấn công cùng biện pháp phòng ngừa. Báo cáo đầy đủ đã được công bố trên Securelist. Đồng thời, GERT đưa ra một số khuyến nghị:

Thứ nhất, cần kiểm tra kỹ mọi máy chủ MCP trước khi sử dụng, đảm bảo được quét và phê duyệt, đồng thời duy trì danh sách trắng các máy chủ đã xác thực.

Thứ hai, giới hạn quyền truy cập bằng cách vận hành MCP trong container hoặc máy ảo, chỉ cấp quyền với thư mục cần thiết, tách biệt môi trường phát triển và sản xuất để ngăn rủi ro lan rộng.

Thứ ba, theo dõi hành vi bất thường bằng cách ghi lại toàn bộ prompt và phản hồi, phát hiện chỉ dẫn ẩn hoặc thao tác lạ như lệnh SQL không mong đợi hay dữ liệu bị gửi ra ngoài bất hợp lý.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên triển khai các dịch vụ an ninh của Kaspersky như Managed Detection and Response (MDR) hoặc Incident Response, nhằm bảo vệ liên tục, phát hiện và điều tra sự cố, hỗ trợ cả những đơn vị thiếu nhân sự chuyên trách.

Theo Kaspersky, trong kỷ nguyên AI, việc duy trì cảnh giác, kiểm soát nghiêm ngặt công cụ mới và kết hợp giải pháp bảo mật toàn diện sẽ là chìa khóa để doanh nghiệp tự bảo vệ mình trước những mối đe dọa tấn công chuỗi cung ứng đang ngày càng tinh vi.

Tin liên quan

Đặt trước iPhone 17, coi chừng rơi vào bẫy

Đặt trước iPhone 17, coi chừng rơi vào bẫy

(NLĐO) - Ngay khi Apple công bố chương trình đặt trước iPhone 17, Kaspersky ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các chiến dịch lừa đảo toàn cầu

Máy tính lượng tử: Cơ hội công nghệ hay mối đe dọa bảo mật cho APAC?

(NLĐO) - Máy tính lượng tử mở ra cơ hội công nghệ nhưng cũng đe dọa an ninh mạng toàn cầu

Hacker rao bán dữ liệu của Giao Hàng Nhanh và Sapo trên "web đen", doanh nghiệp phản hồi gì?

(NLĐO) - Nhiều vụ rao bán dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp Việt liên tiếp bị phát hiện trên các diễn đàn "đen", nơi hacker trao đổi và mua bán thông tin.

an ninh mạng an toàn thông tin kaspersky Model Context Protocol AI mã nguồn mở cảnh báo tấn công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo