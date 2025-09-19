HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365 Bảo mật

Đặt trước iPhone 17, coi chừng rơi vào bẫy

Lê Duy

(NLĐO) - Ngay khi Apple công bố chương trình đặt trước iPhone 17, Kaspersky ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các chiến dịch lừa đảo toàn cầu

Tội phạm mạng dựng lên hàng loạt trang web giả mạo, xổ số ảo và chiêu trò tuyển “người thử nghiệm” để thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính, gây rủi ro từ mất dữ liệu đến thiệt hại tiền bạc.

Đặt trước iPhone 17, coi chừng rơi vào bẫy - Ảnh 1.

Một trang web lừa đảo giả mạo trang web chính thức của Apple với nút “Đặt hàng ngay” dẫn đến biểu mẫu thu thập dữ liệu tài chính người dùng

Một thủ đoạn phổ biến là website giả mạo Apple Store, chào mời đặt trước iPhone 17 với lời cảnh báo “sắp hết hàng”. Khi người dùng nhập thông tin thanh toán, dữ liệu thẻ ngân hàng lập tức bị đánh cắp. Ngoài ra, kẻ gian còn tung ra xổ số giả tặng iPhone miễn phí, yêu cầu nạn nhân điền khảo sát, cung cấp số điện thoại, email và nộp phí giao hàng. Để tạo lòng tin, chúng còn gắn bình luận giả mạo khẳng định đã nhận thưởng.

Đặt trước iPhone 17, coi chừng rơi vào bẫy - Ảnh 2.

Một trang web lừa đảo sử dụng chiêu trò "quà tặng kỷ niệm" iPhone

Một chiêu khác là “trải nghiệm sớm iPhone 17”, nhắm đến nhóm yêu công nghệ. Người tham gia phải cung cấp địa chỉ, thông tin liên hệ và trả phí vận chuyển nhưng cuối cùng không nhận được sản phẩm nào, chỉ bị spam email và trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công kế tiếp.

Đặt trước iPhone 17, coi chừng rơi vào bẫy - Ảnh 3.

Một chương trình giả mạo “khách hàng thân thiết của Apple” với chiêu trò trao tặng iPhone mới

Theo bà Tatyana Shcherbakova, Chuyên gia Phân tích Nội dung Web tại Kaspersky nhận định: "Tội phạm mạng luôn biết cách tận dụng sức nóng từ các đợt ra mắt sản phẩm lớn, biến sự háo hức của người dùng thành cơ hội để đánh cắp dữ liệu. Theo quan sát của chúng tôi, những chiêu lừa thức lừa đảo đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, không chỉ còn là các email giả mạo sơ sài, mà đã được cải tiến thành các website với thiết kế giao diện tương tự những trang web chính thống. Người dùng cần đặt sự cảnh giác lên hàng đầu, luôn kiểm chứng thông tin, thay vì hành động theo cảm tính, để tránh trở thành nạn nhân của các mối đe dọa này".

Chuyên gia khuyến nghị các biện pháp để bảo vệ bản thân trước làn sóng lừa đảo ăn theo sự kiện ra mắt iPhone 17:

- Chỉ mua từ nguồn chính thức: Đặt hàng qua website của Apple, nhà bán lẻ được ủy quyền hoặc nhà mạng đã xác thực, tránh truy cập các trang giả mạo.

- Luôn kiểm tra đường dẫn, cẩn trọng trước các ưu đãi đáng ngờ: Không nhấp vào email, tin nhắn hay quảng cáo tự động hứa hẹn khuyến mãi hay trúng thưởng.

- Không chia sẻ dữ liệu cá nhân để nhận quà "miễn phí": Các chương trình uy tín hiếm khi yêu cầu thông tin nhạy cảm ngay từ đầu. Nếu bị hỏi tên, số thẻ hay địa chỉ, hãy coi đó là dấu hiệu cảnh báo.

- Bật xác thực đa yếu tố và theo dõi tài khoản: Kích hoạt xác thực 2 yếu tố (Two-Factor Authentication - 2FA) cho tài khoản Apple ID và các ứng dụng tài chính, đồng thời thường xuyên kiểm tra sao kê để phát hiện sớm giao dịch bất thường.


iphone 17 iPhone mới Apple iPhone cảnh báo lừa đảo cảnh báo web lừa đảo kaspersky
