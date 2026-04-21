Cảnh báo nóng sau vụ thiếu niên tử vong vì "cày" game xuyên đêm

Liên quan vụ việc một thiếu niên 15 tuổi tử vong sau khi chơi game xuyên đêm, bác sĩ cảnh báo tình trạng thức khuya kéo dài vì chơi game, học tập hay công việc đều tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên.

Với trẻ thích chơi game, không nên cắt giảm đột ngột mà cần giảm dần thời gian, đồng thời khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất như thể thao để thay thế.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), cho biết ở tuổi vị thành niên, não bộ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhất là vùng thùy trán nơi kiểm soát hành vi và cảm xúc. Việc thiếu ngủ kéo dài có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng não.

Thiếu ngủ còn gây rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và serotonin, làm tăng nguy cơ rối loạn tâm lý, trầm cảm. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử vào ban đêm ức chế hormone melatonin khiến rối loạn nhịp sinh học và làm tình trạng mất ngủ trầm trọng hơn.

Không chỉ ảnh hưởng đến não, thức khuya kéo dài còn tác động tiêu cực đến hệ tim mạch. Người trẻ có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, thậm chí rối loạn nhịp tim. Một số trường hợp đột tử có thể liên quan đến tình trạng thiếu ngủ kết hợp căng thẳng.

Ngoài ra, hệ nội tiết cũng bị ảnh hưởng khi cơ thể tăng đề kháng insulin, nguy cơ dẫn đến đái tháo đường, đồng thời tăng tiết cortisol gây stress, tăng cân và béo phì.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm gồm mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng học tập, dễ cáu gắt hoặc thay đổi tâm lý.

BS Tân khuyến cáo thanh thiếu niên nên ngủ đủ 8–10 giờ mỗi đêm, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, duy trì môi trường ngủ phù hợp và xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Đối với tình trạng nghiện game, BS Tân cho rằng không nên cắt giảm đột ngột mà cần giảm dần thời gian, đồng thời khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể chất như thể thao để thay thế.

"Phụ huynh cần theo sát nhưng cũng phải linh hoạt, đồng hành và định hướng thay vì áp đặt, bởi đây là lứa tuổi nhạy cảm, dễ phản ứng nếu bị kiểm soát quá mức" - BS Tân lưu ý.