Cảnh báo nóng sau vụ thiếu niên tử vong vì "cày" game xuyên đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cảnh báo nóng sau vụ thiếu niên tử vong vì "cày" game xuyên đêm

Hải Yến

(NLĐO) - Thức khuya kéo dài dù chơi game, học tập hay công việc đều tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên.

Liên quan vụ việc một thiếu niên 15 tuổi tử vong sau khi chơi game xuyên đêm, bác sĩ cảnh báo tình trạng thức khuya kéo dài vì chơi game, học tập hay công việc đều tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên.

Thiếu niên 15 tuổi tử vong sau khi chơi game xuyên đêm: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ thức khuya kéo dài - Ảnh 1.

Với trẻ thích chơi game, không nên cắt giảm đột ngột mà cần giảm dần thời gian, đồng thời khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất như thể thao để thay thế.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, TS-BS Võ Văn Tân, Trưởng Khoa Nội thần kinh-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), cho biết ở tuổi vị thành niên, não bộ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nhất là vùng thùy trán nơi kiểm soát hành vi và cảm xúc. Việc thiếu ngủ kéo dài có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng não.

Thiếu ngủ còn gây rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và serotonin, làm tăng nguy cơ rối loạn tâm lý, trầm cảm. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử vào ban đêm ức chế hormone melatonin khiến rối loạn nhịp sinh học và làm tình trạng mất ngủ trầm trọng hơn.

Không chỉ ảnh hưởng đến não, thức khuya kéo dài còn tác động tiêu cực đến hệ tim mạch. Người trẻ có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, thậm chí rối loạn nhịp tim. Một số trường hợp đột tử có thể liên quan đến tình trạng thiếu ngủ kết hợp căng thẳng. 

Ngoài ra, hệ nội tiết cũng bị ảnh hưởng khi cơ thể tăng đề kháng insulin, nguy cơ dẫn đến đái tháo đường, đồng thời tăng tiết cortisol gây stress, tăng cân và béo phì.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm gồm mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng học tập, dễ cáu gắt hoặc thay đổi tâm lý. 

BS Tân khuyến cáo thanh thiếu niên nên ngủ đủ 8–10 giờ mỗi đêm, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, duy trì môi trường ngủ phù hợp và xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh. 

Đối với tình trạng nghiện game, BS Tân cho rằng không nên cắt giảm đột ngột mà cần giảm dần thời gian, đồng thời khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể chất như thể thao để thay thế.

"Phụ huynh cần theo sát nhưng cũng phải linh hoạt, đồng hành và định hướng thay vì áp đặt, bởi đây là lứa tuổi nhạy cảm, dễ phản ứng nếu bị kiểm soát quá mức" - BS Tân lưu ý.

Tin liên quan

"Nghiện" game, chàng trai 19 tuổi bị thủng dạ dày

(NLĐO) – Một thanh niên 19 tuổi bị thủng dạ dày, sụt 12 kg, teo cơ, phải phẫu thuật nối ruột do hệ tiêu hóa suy kiệt vì nghiện game kéo dài.

Nam sinh đại học phải nghỉ học vì nghiện game

(NLĐO) - Nam thanh niên 22 tuổi nghiện game nhiều năm, mỗi ngày dành 10-12 tiếng để chơi. Khi mẹ khuyên bảo, ngăn cấm đã đánh mắng cả mẹ

Tâm thần vì nghiện game

Game online gây nghiện tương đương ma túy. Người nghiện có thể giết người, cướp của để có tiền chơi game

vị thành niên thanh thiếu niên tử vong Nghiện game thiết bị điện tử chơi game cảnh báo thức khuya
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo