Ngày 19-4, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Cơ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một thiếu niên 16 tuổi tử vong trong tiệm game trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 18-4, một thiếu niên đến chơi game tại tiệm internet trên đường ĐT 747A, phường Bình Cơ.

Đến khoảng 9 giờ sáng 19-4, chủ tiệm phát hiện thiếu niên ngồi nghiêng đầu trên ghế trước máy tính trong thời gian dài nên lại gần kiểm tra. Lúc này, chủ tiệm tá hỏa phát hiện người này đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu, việc xác định danh tính gặp khó khăn do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, đồng thời không có người quen tại tiệm game.

Sau đó, người dân đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm thân nhân và đã xác định được nạn nhân là N.D.P. (16 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk).

Theo tìm hiểu, thiếu niên này đang ở trọ tại khu vực ngã tư Bình Chuẩn, phường Thuận Giao, cách hiện trường khoảng 20 km.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.