Ngày 10-1, Đại học Duy Tân phối hợp với Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam tổ chức hội thảo "Blockchain: Từ nền tảng công nghệ đến ứng dụng trong tài chính số" tại TP Đà Nẵng. Hội thảo thu hút hơn 1.000 sinh viên, giảng viên và chuyên gia công nghệ – tài chính tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech - Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, nhấn mạnh rủi ro pháp lý của các giao dịch tài sản số, đặc biệt là giao dịch ngang hàng (P2P) vốn đang phổ biến tại Việt Nam.

Theo ông Dinh, từ ngày 1-1, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức có hiệu lực, người tham gia giao dịch P2P có thể vô tình trở thành mắt xích trong các hoạt động rửa tiền, trốn thuế hoặc tài trợ cho hành vi phạm pháp. Hệ quả có thể là bị phong tỏa tài khoản, truy thu thuế, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dù người giao dịch không chủ ý vi phạm.

Dẫn báo cáo Global Crypto Adoption Index của Chainalysis, ông Dinh cho biết Việt Nam liên tục nằm trong nhóm quốc gia có mức độ tiếp nhận tài sản mã hóa cao trên toàn cầu, với dòng vốn giai đoạn 2023–2024 ước tính gần 220 tỉ USD.

Quy mô lớn và tốc độ luân chuyển nhanh khiến lĩnh vực này tiềm ẩn nguy cơ cao về rửa tiền và gian lận nếu thiếu khung quản lý phù hợp, trong bối cảnh Việt Nam vẫn nằm trong "danh sách xám" của FATF.

Ở góc độ đào tạo, PGS-TS Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo - Đại học Duy Tân, cho rằng blockchain đang dần trở thành hạ tầng giá trị của nền kinh tế số. Việc đưa kiến thức blockchain và tài chính số vào môi trường đại học là cần thiết để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn nghiên cứu với thực tiễn.

Hội thảo cũng giới thiệu các mô hình sandbox tài sản mã hóa đang được cấp phép thử nghiệm tại Đà Nẵng, giúp sinh viên trực tiếp quan sát quy trình chuyển đổi tài sản số hợp pháp và cách dữ liệu giao dịch được giám sát, qua đó làm rõ mối quan hệ giữa công nghệ, pháp lý và tuân thủ trong tiến trình phát triển tài sản số minh bạch, bền vững.