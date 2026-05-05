Kinh tế

Cảnh báo tình trạng "trá hình" xe đạp điện, vận tốc tới 60 km/giờ

Lê Thúy

(NLĐO) - Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường ở Hà Nội phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu "trá hình" xe đạp điện.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho hay ngày 5-5, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Phát hiện xe đạp điện trá hình tốc độ cao tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn, chứng từ. Trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện motor công suất 240W, công tơ mét giới hạn ở mức 25 km/giờ - phù hợp với quy định đối với xe đạp điện, thuộc nhóm phương tiện thô sơ, không phải đăng ký và người điều khiển không cần giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đấu tranh làm rõ, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế từ 600W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới 60 km/giờ. Chủ cơ sở cũng xác nhận việc kinh doanh tại địa chỉ trên, đồng thời sử dụng website tuanlinhxedienhot.com để bán hàng.

Đại diện Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, thời gian gần đây, hoạt động mua bán xe đạp điện trên các nền tảng mạng xã hội có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có kiểu dáng bắt mắt, vận hành "cực khỏe" nhưng lại thể hiện thông số kỹ thuật thấp nhằm phù hợp với quy định của xe đạp điện thô sơ.

Theo đại diện Đội Quản lý thị trường số 1, thực tế đã xuất hiện tình trạng lợi dụng quy định này để che giấu việc thay đổi kết cấu phương tiện, đưa vào lưu thông các xe có công suất, tốc độ cao hơn nhiều so với thông số công bố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh "độ" xe đạp điện

(NLĐO) - Công an xã ở tỉnh Đồng Tháp tích cực vận động các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe đạp điện trên địa bàn ký cam kết không thực hiện việc "độ" xe trái phép

(NLĐO) - Xe đạp điện đã qua "độ, chế" gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ "chết người".

(NLĐO) - TPHCM dự kiến mở rộng thêm 37 trạm xe đạp điện công cộng, kết hợp xe đạp, tăng kết nối giao thông xanh và giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

