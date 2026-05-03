Pháp luật

Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh “độ” xe đạp điện

Tâm Quân

(NLĐO) - Công an xã ở tỉnh Đồng Tháp tích cực vận động các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe đạp điện trên địa bàn ký cam kết không thực hiện việc “độ” xe trái phép

Ngày 3-5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn xã Cái Bè xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh tự ý cải tạo, "độ" xe đạp điện, xe máy điện như thay đổi kết cấu xe, nâng công suất, tháo bỏ các thiết bị an toàn, lắp đặt thêm phụ kiện không đúng quy định.

Công an xã mời phụ huynh các thanh thiếu niên đến tuyên truyền, cho ký cam kết trả lại hiện trạng xe ban đầu, không thay đổi kết cấu xe, nâng công suất, tháo bỏ các thiết bị an toàn, lắp đặt thêm phụ kiện không đúng quy định. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Công an xã Cái Bè cho người tháo bỏ những phụ kiện không đúng quy định trên xe, trả lại hiện trạng xe ban đầu. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, nhiều phương tiện sau khi bị "độ" có thể đạt tốc độ cao vượt quá thiết kế ban đầu, vận tốc từ 50 km/h đến 70 km/h, tương đương với xe mô tô phân khối lớn, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu cảnh báo không đảm bảo, thậm chí việc đấu nối, thay đổi hệ thống điện không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến chập cháy, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Đáng lưu ý, đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh - lứa tuổi còn hạn chế về nhận thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trước tình hình trên, Công an xã Cái Bè đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý.

Theo đó, lực lượng Công an xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến người dân, đặc biệt là học sinh và phụ huynh thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, họp dân; phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã…

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quy định của pháp luật, đồng thời cảnh báo những nguy cơ, hậu quả của việc tự ý cải tạo phương tiện.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã Cái Bè còn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực trường học nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an xã Cái Bè cảnh báo về tình trạng "độ" xe đạp điện và những nguy cơ có thể xảy ra. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngoài ra, Công an xã Cái Bè tích cực vận động các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe đạp điện trên địa bàn ký cam kết không thực hiện việc "độ" xe trái phép; không cung cấp, lắp đặt các thiết bị làm thay đổi kết cấu phương tiện.

Cháy nhà tại Vĩnh Long, 2 anh em tử vong: Xuất phát từ sạc bình xe đạp điện

Cháy nhà tại Vĩnh Long, 2 anh em tử vong: Xuất phát từ sạc bình xe đạp điện

(NLĐO) - Vụ cháy nhà tại Vĩnh Long khiến 2 anh em tử vong, nguyên nhân ban đầu do chập điện từ sạc bình xe đạp điện.

Tông xe đạp điện vừa từ trong nhà ra đường, 1 người đàn ông tử vong

(NLĐO) – Tai nạn giữa xe máy và xe đạp điện vừa từ trong nhà ra đường trên địa bàn Lâm Đồng khiến một người tử vong

Cắm sạc xe đạp điện, 1 học sinh bị điện giật tử vong

(NLĐO) – Tối 21-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 học sinh bị điện giật tử vong khi cắm sạc xe đạp điện.

vi phạm pháp luật tỉnh Đồng Tháp hành vi vi phạm xe máy điện xe đạp điện
