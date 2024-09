Cảnh báo TP HCM sẽ có đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày

Xu thế thời tiết trên khu vực đêm nay và ngày mai:

Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ hoạt động tốt hơn.

Lượng mưa trong 24 giờ qua ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ:

- Khu vực TP HCM có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa với lượng mưa ở các huyện Bình Chánh 22 mm, Tam Thôn Hiệp - Cần Giờ 19.2 mm,...



- Còn tại các tỉnh Nam Bộ có nơi mưa rất to, cụ thể: khu vực Tây Nam Bộ có mưa dông xảy ra diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to; khu vực Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có điểm mưa rất to.

Lượng mưa ở Vang Qưới Đông - Bến Tre 129 mm, B. Phong Thanh - Long An 126.2 mm, Huyển Hội - Trà Vinh 101mm, Xuyên Mộc - Bả Rịa Vũng Tàu 101.4 mm, Đồng Ban - Tây Ninh 98.2 mm...