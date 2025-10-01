Cảnh giác với mánh khóe lừa đảo quảng cáo đầu tư tiền số

Nhiều doanh nghiệp tài chính - chứng khoán nhanh chóng nhập cuộc.

Công ty CP Chứng khoán HD đã lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Bên cạnh đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt Fanpage giả mạo, rầm rộ quảng bá các chương trình tặng thưởng để lừa người dùng đăng ký tài khoản trên sàn quốc tế. Ví dụ, Fanpage T.H đăng quảng cáo: "Bạn giao dịch crypto trên máy tính? Giờ đây bạn có thể làm việc tiện lợi hơn: Tải Binance Desktop, kích hoạt tài khoản và nhận ngay 150 USDT (tương đương gần 4 triệu đồng)". Tuy nhiên, đại diện Binance khẳng định đây là thông tin giả mạo, đồng thời khuyến cáo người dùng không nên truy cập để tránh bị lừa đảo, chủ động báo cáo (report) các Fanpage giả mạo để ngăn chặn rủi ro.

Một số Fanpage khác rao tin người dùng đăng ký mới trên sàn OKX sẽ được tặng voucher Grab 100.000 đồng và có cơ hội nhận 3 triệu đồng. Phản hồi, đại diện sàn OKX xác nhận có chương trình với nội dung tương tự, áp dụng từ ngày 21-8 đến 30-9. Tuy nhiên, nội dung chương trình này được đăng trên Fanpage chính thức của sàn với 200.000 người theo dõi và có tick xanh. "Người dùng chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play Store, tuyệt đối không tải từ nguồn khác vì ứng dụng giả mạo có thể cài mã độc, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Ngoài ra, còn cần cảnh giác với website giả mạo, email lừa đảo, quảng cáo trên mạng xã hội" - đại diện sàn OKX khuyến nghị.