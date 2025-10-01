Cảnh giác với mánh khóe lừa đảo quảng cáo đầu tư tiền số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Cảnh giác với mánh khóe lừa đảo quảng cáo đầu tư tiền số

Tr.Thịnh

Thị trường tiền số tại Việt Nam trở nên sôi động kể từ khi Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa có hiệu lực.

Nhiều doanh nghiệp tài chính - chứng khoán nhanh chóng nhập cuộc.

Công ty CP Chứng khoán HD đã lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỉ đồng, trong đó gần 1.500 tỉ đồng góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương, Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VPBANK... cũng thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Bên cạnh đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt Fanpage giả mạo, rầm rộ quảng bá các chương trình tặng thưởng để lừa người dùng đăng ký tài khoản trên sàn quốc tế. Ví dụ, Fanpage T.H đăng quảng cáo: "Bạn giao dịch crypto trên máy tính? Giờ đây bạn có thể làm việc tiện lợi hơn: Tải Binance Desktop, kích hoạt tài khoản và nhận ngay 150 USDT (tương đương gần 4 triệu đồng)". Tuy nhiên, đại diện Binance khẳng định đây là thông tin giả mạo, đồng thời khuyến cáo người dùng không nên truy cập để tránh bị lừa đảo, chủ động báo cáo (report) các Fanpage giả mạo để ngăn chặn rủi ro.

Một số Fanpage khác rao tin người dùng đăng ký mới trên sàn OKX sẽ được tặng voucher Grab 100.000 đồng và có cơ hội nhận 3 triệu đồng. Phản hồi, đại diện sàn OKX xác nhận có chương trình với nội dung tương tự, áp dụng từ ngày 21-8 đến 30-9. Tuy nhiên, nội dung chương trình này được đăng trên Fanpage chính thức của sàn với 200.000 người theo dõi và có tick xanh. "Người dùng chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play Store, tuyệt đối không tải từ nguồn khác vì ứng dụng giả mạo có thể cài mã độc, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Ngoài ra, còn cần cảnh giác với website giả mạo, email lừa đảo, quảng cáo trên mạng xã hội" - đại diện sàn OKX khuyến nghị. 

Tin liên quan

Cơ hội giữ lại 100 tỉ USD tiền số như Bitcoin, Ethereum… cho Việt Nam

Cơ hội giữ lại 100 tỉ USD tiền số như Bitcoin, Ethereum… cho Việt Nam

(NLĐO)- Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản số, trong đó đồng tiền số Bitcoin rất phổ biến.

Sàn giao dịch tiền số: Chậm là cơ hội trôi qua

Việt Nam có đủ năng lực để phát triển sàn giao dịch tiền số riêng nhưng nên hợp tác với các sàn lớn trên thế giới để tận dụng hạ tầng và học hỏi kinh nghiệm

Đề xuất áp thuế mua bán tiền số như chứng khoán

Tại Việt Nam, những năm đây, hoạt động mua bán, giao dịch tài sản số, tiền số đã trở nên rất phổ biến

bitcoin lừa đảo tiền số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo