Cảnh sát biển thu giữ hơn 2 triệu lít dầu trái phép

Ngày 17-4, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã kiểm tra công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu trên vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, tiếp nhận xử lý 423 vụ/440 lượt tàu thuyền và thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O; trên 230 tấn đạm Urê, 30 tấn đường cát… với tổng trị giá hơn 35 tỉ đồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu D.O trước đó

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chủ tàu, doanh nghiệp hoạt động trên biển…

Ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thời gian qua.

Ông Vương Trường Nam đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cần tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng, không để hình thành điểm nóng, đường dây buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là xăng dầu trên vùng biển Tây Nam.