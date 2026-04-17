Biển đảo

Cảnh sát biển thu giữ hơn 2 triệu lít dầu trái phép

Vân Du

(NLĐO) – Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O trái phép.

Ngày 17-4, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã kiểm tra công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu trên vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.

Cảnh sát biển thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra, tiếp nhận xử lý 423 vụ/440 lượt tàu thuyền và thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O; trên 230 tấn đạm Urê, 30 tấn đường cát… với tổng trị giá hơn 35 tỉ đồng.

Cảnh sát biển thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O - Ảnh 2.

Lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu D.O trước đó

Cảnh sát biển thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, chủ tàu, doanh nghiệp hoạt động trên biển…

Cảnh sát biển thu giữ hơn 2 triệu lít dầu D.O - Ảnh 4.

Ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong thời gian qua.

Ông Vương Trường Nam đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cần tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng, không để hình thành điểm nóng, đường dây buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là xăng dầu trên vùng biển Tây Nam.

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 200.000 lít dầu trái phép

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 200.000 lít dầu trái phép

(NLĐO) - Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm trước khi dẫn giải về Cà Mau để xử lý.

Bắt tàu vận chuyển dầu trái phép trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang phối hợp với cơ quan chức năng củng cố hồ sơ liên quan vụ bắt giữ tàu vận chuyển dầu trái phép trên biển.

Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu vận chuyển 30.000 lít dầu trái phép

(NLĐO) – Làm việc với lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng hơn 30.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

cảnh sát biển dầu D.O
