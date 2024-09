Nỗi ám ảnh bên con suối chảy qua Bình Dương và Đồng Nai

Sau vụ việc người phụ nữ chạy xe bán tải bị nước cuốn trôi khi lưu thông qua khu vực suối Sệp, người dân ở khu vực này lại bị ám ảnh mỗi khi trời mưa lớn.

CLIP: Người dân kể về nỗi ám ảnh khi mưa lớn tại khu vực suối Sệp

Suối Siệp dài chừng 20 km, bắt nguồn từ các đồi núi nhỏ ở TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) chảy ra sông Đồng Nai, là một trong những dòng thoát lũ chính ở đô thị Dĩ An và Biên Hòa. Dọc suối có đường rộng hơn 5m, là ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, nơi đây có khoảng 200 hộ dân sinh sống, chủ yếu là người dân của phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vị trí chiếc xe bán tải trôi dạt xuống trước cửa nhà dân

Từ năm 2021, Bình Dương triển khai Dự án Rạch Cái Cầu, giai đoạn 1 qua phường Tân Đông Hiệp đã hoàn thành. Tuy nhiên, phía Đồng Nai vẫn chưa giải tỏa đền bù được cho các hộ dân sống dọc suối Sệp nên công trình thi công xong từ năm 2022 vẫn "án binh bất động". Do thi công dang dở, suối không đủ khả năng thoát nước, mỗi khi mưa lớn nước từ đây dâng cao gây ngập khu dân cư.

Nhiều hộ dân sống dọc suối Sệp sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm vì cứ mưa lớn là ngập, thống kê của người dân nơi đây từ đầu năm đến nay đã có không dưới 10 lần nhà họ bị ngập sâu, ngoài người phụ nữ chạy chiếc xe bán tải bị nước cuốn tử vong, thì trước đó cũng đã có một trường hợp khác bị cuốn trôi trong nước

Cô Nguyễn Thị Nguyệt (63 tuổi) mong muốn chính quyền TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sớm di dời, trả mặt bằng cho tỉnh Bình Dương thực hiện dự án cải tạo con suối, đồng thời người dân cũng không phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn

Để đảm bảo an toàn cho người dân, phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã đặt biển cảnh báo, rào chắn cũng như cấm người dân qua lại mỗi khi có mưa lớn

Để tiếp tục thi công giai đoạn 2 Dự án Rạch Cái Cầu, TP Dĩ An kiến nghị TP Biên Hòa sớm hoàn tất công tác giải tỏa, đền bù, di dời các hộ dân sống dọc suối Sệp

Về giải pháp trước mắt, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức dọn dẹp, khơi thông dòng chảy cho suối Sệp. Theo ông Võ Trọng Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, ngoài ảnh hưởng trong khu dân cư địa bàn giáp ranh hai phường Hóa An và Tân Đông Hiệp, nước tràn từ suối thường gây ngập ra tới Quốc lộ 1K khiến tuyến đường gián đoạn lưu thông.