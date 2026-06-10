Cảnh tan hoang sau vụ cháy thiêu rụi 17.000 m² nhà xưởng công ty gỗ ở TPHCM

Ngày 10-6, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH G.O. (Việt Nam), chuyên sản xuất đồ nội thất bằng gỗ trên đường Hội Nghĩa 94, phường Bình Cơ.

Hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng bị lửa thiêu rụi, để lại khung cảnh tan hoang. Ảnh: Mai Anh

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hai nhà xưởng với tổng diện tích khoảng 17.000 m², làm hư hỏng nhiều máy móc, nguyên vật liệu và tài sản bên trong.

Để khống chế đám cháy, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động 12 xe chữa cháy cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai chữa cháy xuyên đêm.

Sau nhiều giờ được khống chế, hiện trường vụ cháy hiện lên ngổn ngang với những khung thép biến dạng và mái tôn cháy đen. Ảnh: Mai Anh

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, công nhân làm việc tại hai nhà xưởng bị cháy khi đến công ty đã được lực lượng bảo vệ thông báo tạm thời nghỉ làm và chờ thông báo mới. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tại các phân xưởng khác vẫn diễn ra bình thường.

Một số công nhân cho biết khu vực xảy ra hỏa hoạn là xưởng thực hiện công đoạn phun sơn, nơi tập trung nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên ngọn lửa lan rất nhanh sau khi bùng phát.

Clip: Đám cháy tạo cột lửa cao hàng chục mét đỏ rực trời đêm

Chị Ngọc Huyền, ngụ khu nhà ở Hội Nghĩa, cho biết khi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn báo gần nhà xảy ra hỏa hoạn. Lên tầng 2 kiểm tra, chị nhìn thấy lửa bốc cao đỏ rực từ khuôn viên Công ty G.O., kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Theo chị Ngọc Huyền, chỉ ít phút sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh nên việc khống chế gặp rất nhiều khó khăn.

Cột khói và lửa bốc cao tại khu nhà xưởng của công ty sản xuất đồ gỗ trong đêm 9-6. Ảnh: CTV

Trước đó, hơn 22 giờ ngày 9-6, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng của Công ty G.O. Phát hiện cháy, công nhân đã dùng vòi nước và bình chữa cháy cầm tay để xử lý ban đầu nhưng không thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan rộng, bao trùm hàng nghìn mét vuông nhà xưởng và phát ra nhiều tiếng nổ.

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các phương án chữa cháy, đến rạng sáng 10-6, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH G.O. (Việt Nam) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có tổng diện tích khoảng 92.000 m² và đang sử dụng khoảng 1.600 lao động.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê.