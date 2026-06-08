Cháy nhà trong hẻm sâu ở TPHCM, cảnh sát nỗ lực dập lửa

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 8-6, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết vừa dập tắt đám cháy ở hẻm sâu trên đường Lê Văn Lương.

Cảnh sát nỗ lực dập lửa.

Theo cảnh sát, lúc 15 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà không số một trệt, một lầu ở hẻm sâu 362 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng. Lúc này, chị N.T.T.H. (chủ nhà) phát hiện ổ cắm điện trong phòng ngủ tầng 1 lửa bùng lên dữ dội. Sau ít phút, lửa và khói bao trùm căn nhà.

"Thời điểm đó tôi rất hoảng loạn, chỉ kịp hô hoán báo cháy và cùng các thành viên trong gia đình chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm"- chị H. kể lại và cho biết toàn bộ người trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài.

Phát hiện cháy, nhiều người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do đám cháy xảy ra trong không gian kín, nhiệt độ tại khu vực cháy tăng cao, khói và khí độc dày đặc khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy TPHCM điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do địa điểm xảy ra cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ, đường tiếp cận hiện trường chật hẹp nên việc chữa cháy hết sức khó khăn. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy dù không gây thiệt hại về người nhưng hư hỏng nhiều tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cho biết vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn từ hệ thống điện và các thiết bị điện sinh hoạt trong gia đình. Cảnh sát khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay thế kịp thời các ổ cắm, dây dẫn điện đã cũ hoặc có dấu hiệu hư hỏng.







