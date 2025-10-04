Cạnh tranh kịch tính vị trí "gác đền"

Quyết định này nhằm chuẩn bị cho 2 trận chạm trán tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 10-2025, nhà cầm quân người Hàn Quốc gây bất ngờ khi loại Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Filip - 2 thủ môn trong đội hình tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024. Bộ đôi "người nhện" này chưa đạt điểm rơi phong độ, trình diễn thiếu thuyết phục trong màu áo CLB chủ quản ở giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026.

Sau hơn 1 năm mất suất lên tuyển quốc gia vì chấn thương, thủ thành Việt kiều 32 tuổi đã ghi điểm với HLV Kim Sang-sik nhờ duy trì phong độ ổn định trong màu áo CLB Ninh Bình. Đặng Văn Lâm đã góp công lớn giúp đội bóng cố đô Hoa Lư duy trì mạch bất bại dài nhất lịch sử đội bóng, cùng tấm vé tham dự V-League 2025-2026.

Ở mùa này, Văn Lâm luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ CLB Ninh Bình, nhận 5 bàn thua nhưng có 2 trận giữ sạch lưới. Điều hành khá tốt khâu phòng ngự, anh cùng đồng đội giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League sau 6 vòng đấu.

Văn Lâm cao 1,88 m, tuy giàu kinh nghiệm hơn Trung Kiên và Văn Việt song thua kém đàn em về kỹ năng xử lý bóng bằng chân. Phán đoán tình huống nhanh, phản xạ cứu bóng nhạy bén, mạnh về "không chiến" nhưng khả năng phát động tấn công, triển khai bóng từ phần sân nhà của thủ môn CLB Ninh Bình chưa tốt.

Trong khi đó, Trần Trung Kiên gây ấn tượng với sự chững chạc, tự tin thi đấu dù mới 22 tuổi. Từ khi được trao cơ hội thi đấu tại V-League, thủ môn sinh năm 2003 này trở thành trụ cột trong đội hình xuất phát của CLB Hoàng Anh Gia Lai khi chỉ mới 21 tuổi.

Với chiều cao lên đến 1,91 m, Trung Kiên là một trong 2 thủ thành cao nhất tuyển Việt Nam, chỉ kém Nguyễn Filip (1,92 m). Đây là sự tiến bộ vượt bậc về mặt thể hình của thủ môn Việt Nam so với trước đây, khi các đàn anh dù có phản xạ, khả năng ra vào tốt nhưng hạn chế chiều cao khiến họ gặp bất lợi trong các tình huống tranh chấp bóng bổng.

Trung Kiên nổi bật ở sân chơi V-League nhờ khả năng phản xạ cứu bóng khi đối mặt chân sút đối phương trong phạm vi gần. "Người nhện" của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng nhạy bén với các pha phán đoán chuẩn xác, rướn người cứu thua khi bắt phạt đền 11 m.

Là thủ môn số 1 của đội bóng chủ quản lẫn tuyển U23 Việt Nam hiện nay nhưng Trung Kiên chưa có nhiều thời gian khoác áo tuyển quốc gia thi đấu quốc tế. Anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội hình tham dự ASEAN Cup 2024, vòng loại cuối Asian Cup 2027 song đều sắm vai dự bị vì không cạnh tranh được với các đàn anh.

Thủ môn Nguyễn Văn Việt tỏa sáng từ CLB Sông Lam Nghệ An đến Thể Công Viettel và được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên tuyển Việt Nam. Qua 6 trận đấu ở V-League lẫn Cúp Quốc gia mùa này, thủ môn xứ Nghệ đạt phong độ cao với 4 trận giữ sạch lưới, nhận 2 bàn thua. So với đồng nghiệp trên tuyển quốc gia, Văn Việt kém hơn về thể hình với chiều cao 1,81 m. Điểm yếu của thủ thành sinh năm 2002 này là non kém kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4-10 tại TP HCM để chuẩn bị cho 2 lượt trận gặp đội tuyển Nepal. Trận lượt đi diễn ra trên sân Gò Đậu vào ngày 9-10, trận lượt về tổ chức ở sân Thống Nhất ngày 14-10.



