HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vì sao Nguyễn Filip, Châu Ngọc Quang bị gạch tên trong tuyển Việt Nam?

Tường Phước

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10-2025 nhưng vắng hai trụ cột Nguyễn Filip và Châu Ngọc Quang.

Châu Ngọc QuangNguyễn Filip thường xuyên góp mặt lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik nhưng phải vắng mặt ở đợt tập trung kỳ này vì các nguyên do khác nhau. Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu của tuyển quốc gia, chiến lược gia Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn để thay thế bộ đôi trụ cột này.

Vì sao Nguyễn Filip, Châu Ngọc Quang bị gạch tên trên tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Châu Ngọc Quang cùng HLV Kim Sang-sik

Trước ngày ban huấn luyện tuyển Việt Nam lên danh sách hội quân chuẩn bị cho hai trận tiếp đón Nepal ở bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tiền vệ Châu Ngọc Quang dính chấn thương nghiêm trọng ở vòng 5 V-League 2025-2026.

Cầu thủ "lò" Hoàng Anh Gia Lai rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu trên sân Lạch Tray và được xác định đứt dây chằng chéo trước. 

Dự kiến, tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình FC sẽ phẫu thuật nối dây chằng gối vào ngày 2-10, tại TP HCM và cần ít nhất 6-8 tháng điều trị, hồi phục.

Sự xui rủi không chỉ khiến Châu Ngọc Quang nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025-2026 mà còn đánh mất cơ hội lên tuyển Việt Nam thi đấu các lượt trận vòng loại cuối Asian Cup 2027 sắp tới.

Vì sao Nguyễn Filip, Châu Ngọc Quang bị gạch tên trên tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Trước đó, Ngọc Quang luôn là sự lựa chọn bên hành lang cánh phải của tuyển Việt Nam, từng góp công lớn giúp đội nhà đăng quang ASEAN Cup 2024. 

Ở CLB chủ quản, anh cũng là đối tác ăn ý bên cạnh Hoàng Đức, Đức Chiến, Quang Nho, Bảo Toàn... giúp CLB Ninh Bình vững ngôi đầu bảng V-League 2025-2026 sau 5 vòng đấu.

TIN LIÊN QUAN

Trái ngược sự vắng mặt của Ngọc Quang, thủ thành Nguyễn Filip bị gạch tên ở lần hội quân tuyển Việt Nam kỳ này vì phong độ sa sút.

Thủ môn Việt kiều thuộc biên chế Công an Hà Nội mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á cũng như AFC Champions League Two.

Vì sao Nguyễn Filip, Châu Ngọc Quang bị gạch tên trên tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Nguyễn Filip không đạt điểm rơi phong độ

Nguyễn Filip không có duyên khi lên tuyển Việt Nam và lần gần nhất phải nhận 4 bàn thua trước tuyển Malaysia. Xác suất thắng trận của tuyển Việt Nam ở giải đấu quốc tế khá thấp mỗi khi Filip có tên trong đội hình xuất phát, trấn giữ khung thành đội nhà. Vì vậy, anh đã trở thành phương án dự phòng cho Nguyễn Đình Triệu ở ASEAN Cup 2024.

TIN LIÊN QUAN

Để choàng chỗ Nguyễn Filip, HLV Kim Sang-sik gọi lại thủ môn Đặng Văn Lâm - người duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo CLB Ninh Bình giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026.

Văn Lâm cũng là một trong những "người nhện" giàu kinh nghiệm khoác áo tuyển Quốc gia thi đấu quốc tế.

Tin liên quan

U23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm cầu thủ Việt kiều

U23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm cầu thủ Việt kiều

(NLĐO) - Trong dịp FIFA tháng 10-2025, cầu thủ Việt kiều 20 tuổi Nguyễn Vadim lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.

HLV Nhật Bản thay Anh Đức, ngồi "ghế nóng" CLB Becamex TP HCM

(NLĐO) - Sau khi chấp thuận cho HLV Nguyễn Anh Đức từ chức, ban lãnh đạo CLB Becamex TP HCM bổ nhiệm ông Ueno Nobuhiro ngồi vào "ghế nóng" của đội bóng đất Thủ

Tuyển Việt Nam đón sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm

(NLĐO) - Hôm 30-9, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai lượt trận tiếp đón tuyển Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam Châu Ngọc Quang vòng loại Asian Cup 2027 tuyển Malaysia Nguyễn Filip
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo